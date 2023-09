Koeman: ‘Als hij dit langer heeft, wordt het een probleem voor Oranje’

Zaterdag, 9 september 2023 om 18:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:53

Ronald Koeman heeft zaterdagavond tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Ierland stilgestaan bij de status van Matthijs de Ligt bij het Nederlands elftal. De centrumverdediger kreeg tegen Griekenland (3-0) slechts vijf minuten speeltijd en zag concurrent Stefan de Vrij in de rust al binnen de lijnen komen. Koeman zei vorige week nog dat De Ligt tot een van de reserveaanvoerders behoort bij Oranje.

Koeman verklaart dat De Vrij eerder binnen de lijnen kwam omdat hij bij Internazionale in het midden staat van een driemansdefensie. "De Ligt raakte vlak voor de Nations League geblesseerd, anders had hij gespeeld. Tegen Griekenland koos ik voor Geertruida. Daar heb ik ook met Matthijs over gesproken. Ik vind Matthijs nog steeds een hele goede verdediger. Misschien speelt hij morgen (zondag, red.) wel."

Virgil Veerman ?

Ronald Veerman ?

Frenkie Joe Veerman ? — ESPN NL (@ESPNnl) September 9, 2023

Ook bij Bayern München is De Ligt niet meer verzekerd van een basisplaats. Het hart van de defensie van de recordkampioen wordt dit seizoen gevormd door Dayot Upamecano en Min-Jae Kim. "Speeltijd is over een langere periode wel belangrijk. Dit is nu nog een korte periode. Als dat over een langere periode is, is dat wel een probleem voor het Nederlands elftal."

Fitheid selectie

Achter de naam van Nathan Aké staat nog een vraagteken voor het duel met Ierland. De centrale verdediger bleef tegen Griekenland halverwege het duel achter in de kleedkamer nadat hij last leek te hebben van zijn hamstring. "Ik ga morgen bepalen of Nathan fit genoeg is om te spelen", aldus Koeman. Joey Veerman, die na het duel met de Grieken vader werd, is gewoon inzetbaar.