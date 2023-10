KNVB ziet aantal incidenten afnemen en waarschuwt ‘nepsupporters’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 15:46

Er is volgens de KNVB sprake van een afname van het aantal incidenten in en rondom voetbalstadions, zo meldt de voetbalbond woensdag op basis van cijfers van de Veiligheidsmonitor. Afgelopen seizoen registreerde de politie in totaal 725 incidenten rond voetbalwedstrijden, terwijl in de jaargang 2021/22 de teller nog uitkwam op 893 incidenten.

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de aanklager betaald voetbal in het afgelopen seizoen 169 keer een onderzoek instelde naar incidenten rond wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Een seizoen daarvoor werd in totaal 179 maal melding gemaakt van wanordelijkheden. In dat betreffende seizoen werd overigens een groot deel van de duels niet in een vol stadion afgewerkt vanwege de coronamaatregelen.

De politie maakte in de jaargang 2022/23 422 keer een proces-verbaal op, met 640 van dergelijke acties een jaar daarvoor. De totale afname van incidenten in het betaald voetbal is ook terug te zien in het aantal stadionverboden: 986 landelijke stadionverboden in het afgelopen seizoen en 1341 stuks in de jaargang daarvoor.

De KNVB is tevreden over de cijfers, maar volgens de voetbalbond is er op dit gebied nog een hoop werk te verrichten. "We zijn nog niet waar we willen zijn, want het aantal incidenten ligt nog altijd ruim boven het aantal voor corona, maar uit deze cijfers blijkt dat we meer grip krijgen op het probleem", verduidelijkt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen.

"Leagues, clubs, kabinet, gemeentes, politie, OM, supportersverenigingen en de KNVB hebben hier gezamenlijk keihard aan gewerkt met een integrale aanpak en blijven zich ook de komende tijd inzetten voor gastvrij en veilig voetbal”, voegt de hoogste bestuurder van de KNVB daaraan toe.

Vanwege diverse voorvallen werden de regels omtrent veiligheid eerder dit jaar aangescherpt door de KNVB. Een wedstrijd wordt nu tijdelijk stilgelegd als er een voorwerp op het veld wordt gegooid. Na de introductie van deze maatregel op 3 april zijn 3 van de 158 resterende duels in het seizoen 2022/23 definitief gestaakt. De KNVB constateert dat er minder op het veld wordt gegooid door bezoekers en dat de daders in bijna alle gevallen gepakt zijn.

"Een kleine groep nepsupporters mag het voetbal nooit verpesten voor iedereen die wél hun club steunt", benadrukt de KNVB in het bericht van woensdag. "De Eredivisieclubs mochten in het afgelopen seizoen 5,7 miljoen keer een bezoeker ontvangen. In de Keuken Kampioen Divisie lag dit aantal op 2,1 miljoen. Ruim 9,7 miljoen Nederlanders volgen de ontwikkelingen in het betaald voetbal. In totaal werden in het Nederlands betaald voetbal 791 wedstrijden gespeeld in 2022/’23."