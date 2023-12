KNVB wil cruciale stemmen voor WK 2027 voor vrouwen in Afrika verzamelen

De KNVB houdt er serieus rekening mee dat de Verenigde Staten en Mexico zich terug zullen trekken in de strijd om de organisatie voor het WK 2027 voor vrouwen. Dat laat secretaris-generaal Gijs de Jong weten aan De Telegraaf. Mochten de VS en Mexico hun gezamenlijke bid daadwerkelijk intrekken, dan wordt de kans dat Nederland (mede-)organisator van het toernooi wordt een stuk groter.

Nederland, Duitsland en België dienen namelijk een gezamenlijk bid in, in de hoop het WK voor vrouwen in 2027 te mogen organiseren. Daarnaast lieten ook de VS/Mexico, Brazilië en Zuid-Afrika weten het wereldkampioenschap te willen organiseren. Zuid-Afrika heeft de FIFA echter al laten weten af te zien van de organisatie.

Nu heeft het er ook schijn van dat de Verenigde Staten en Mexico hun gezamenlijke bid niet gaan doordrukken. De Jong ziet weinig beweging bij dat bid en houdt rekening met een afzegging op de korte of iets langere termijn. "Brazilië gaat als enige andere kandidaat-organisator vol gas vooruit", zegt De Jong. "Dat is puur mijn inschatting."

"Het is ongelooflijk veel werk. De Verenigde Staten en Mexico organiseren in 2026 het WK voor mannen en in 2028 zijn de Olympische Spelen in Los Angeles. Het risico bestaat dat van hen het beeld ontstaat van ’Rupsje Nooitgenoeg’.”

De voetbalbonden van Nederland (KNVB), Duitsland (DFB) en België (KBVB) leveren donderdag in Zürich de fysieke documenten in. Op 17 mei 2024 horen de landen of zij de organisatie toegewezen krijgen. Tijdens het congres van de FIFA in de Thaise hoofdstad Bangkok wordt dan het winnende bid bekendgemaakt.

De Jong denkt te weten waar de mogelijk cruciale stemmen vandaan kunnen worden gehaald. Nu Zuid-Afrika zich heeft teruggetrokken, liggen er veel stemmen voor het oprapen in Afrika. De landen in dat continent zouden in eerste instantie naar alle waarschijnlijkheid stemmen op Zuid-Afrika, maar daar is nu dus geen sprake meer van.

"Het is nu zaak te kijken hoe we die landen kunnen bereiken. Hun stem kan cruciaal worden", weet De Jong. De secretatis-generaal zegt het WK naar Nederland te willen halen, om meer meisjes en vrouwen aan het voetballen te krijgen. "Ons ledenbestand bestaat nu voor 15 tot 20 procent uit vrouwen. In Scandinavische landen is dat ongeveer 30 procent. We willen een inhaalslag maken", aldus De Jong tegenover De Telegraaf.