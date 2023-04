KNVB weigert mee te werken: ‘We zijn teleurgesteld, maar niet verrast’

Woensdag, 26 april 2023 om 15:52 • Wessel Antes • Laatste update: 16:19

De KNVB gaat niet in op het verzoek van AZ om een onafhankelijk feitenonderzoek te plegen naar het handelen van de voetbalbond in diverse dossiers, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. De Alkmaarders dropten in maart een bom met een uitgelekte brief, waarin algemeen directeur Robert Eenhoorn een ontluisterend beeld schetste van de topbestuurders bij de KNVB.

Eenhoorn uitte zware beschuldigingen aan het adres van directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen, bondsvoorzitter Just Spee en vooral Raad van Commissarissen-voorzitter Jan Albers. AZ stelde een patroon van ernstige tegenwerking te zien. De Alkmaarders verdenken de KNVB ervan opzettelijk de NL League te frustreren en met twee maten te meten bij de coronacompensatieregeling en de afwikkeling van het ‘coronaseizoen’ 2019/20. Daarnaast zou de Nederlandse voetbalbond het algemeen belang van het betaald voetbal niet dienen.

De voetbalbond is het oneens met AZ, zo weet De Telegraaf te melden. De KNVB zou het onacceptabel vinden dat AZ ‘de zorgvuldigheid, objectiviteit, onafhankelijkheid en transparantie’ bij de bond in twijfel trekt. De KNVB wil opnieuw in gesprek met de Alkmaarders, maar weigert medewerking aan het feitenonderzoek dat geëist wordt. AZ blijft er echter bij dat een feitenonderzoek rechtvaardig is.

De KNVB gaat het verzoek van AZ wel behandelen tijdens de algemene vergadering betaald voetbal op 27 juni. De voetbalbond wil meer clubs horen over de frontale aanval van AZ die zich eind maart voltrok. Een woordvoerder van de KNVB sprak zich eerder tegenover De Telegraaf al uit over dit agendapunt. “Wij vinden dat de leden zich hierover moeten kunnen uitspreken. Wij hebben AZ aangegeven de inhoud van de brief graag te willen bespreken omdat de genoemde feiten onjuist zijn. Bij eerdere signalen van AZ hebben we dit ook met hen besproken.”

De reactie van AZ

Robert Eenhoorn laat aan het Algemeen Dagblad weten 'teleurgesteld, maar niet verrast' te zijn door het besluit van de KNVB. De algemeen directeur van AZ heeft met enige terughoudendheid wel ingestemd met de stemming op 27 juni bij de ledenvergadering. "Normaal nemen ze beslissingen zelf zonder clubs te raadplegen, maar nu moeten alle leden hier ineens over beslissen", aldus Eenhoorn.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.