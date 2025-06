KNVB voert per direct nieuwe spelregels in Eredivisie door: tijdrekken leidt tot corner

De KNVB heeft voor komend seizoen nieuwe spelregels voor de Eredivisie opgesteld. Per 1 juli gaan de regels direct in en er zal een aantal revolutionaire wijzigingen doorgevoerd worden. Zo zal tijdrekken van de keeper bestraft worden met een corner voor de tegenstander.

In een overzicht heeft ESPN maandag de belangrijkste spelregelwijzigingen op een rij gezet. Het meest in het oog springende is de maatregel om tijdrekken van keepers tegen te gaan.

Vanaf komend seizoen wordt de keeper die de bal langer dan acht seconden vasthoudt bestraft. “Een doelman heeft de bal in bezit wanneer deze zich in zijn handen of armen bevindt, hij de bal op een uitgestrekte open hand heeft, of wanneer hij de bal stuit of in de lucht gooit”, zo meldt de KNVB.

“De scheidsrechter bepaalt wanneer het bezit begint en telt de laatste vijf seconden zichtbaar af met een omhooggehouden hand. De keeper krijgt in eerste instantie geen disciplinaire straf voor deze overtreding, maar kan bij herhaaldelijk gedrag wel een gele kaart ontvangen.”

Verder is er een wijziging bij een scheidsrechtersbal, die voorheen altijd ging naar de partij die de bal als laatste had geraakt. Vanaf dit seizoen krijgt het team dat balbezit had óf zou hebben gekregen de bal van de arbiter.

Daarnaast wordt er vanaf de nieuwe voetbaljaargang een indirecte vrije trap toegekend aan de tegenstander als iemand langs de kant, dus een trainer, wisselspeler of een ander staflid de bal aanraakt terwijl die het speelveld verlaat. Iemand langs de kant mag dus niet langer een bal aangeven om het spel snel te hervatten.

“De KNVB heeft ook een kleine wijziging doorgevoerd in de buitenspelregel. Normaal gesproken wordt bij het beoordelen van buitenspel gekeken naar het eerste moment van contact bij het spelen of raken van de bal. Daar is nu aan toegevoegd dat wanneer een keeper de bal gooit, dat het laatste moment van contact wordt gebruikt”, zo klinkt het.