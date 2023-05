KNVB versoepelt niet en sorteert voor op uitspelen van gestaakte wedstrijden

Woensdag, 17 mei 2023 om 17:31

De aangescherpte maatregelen van de KNVB blijven ook in het restant van het seizoen van kracht. Dat laat de voetbalbond weten in een persbericht. Sinds de invoering van de nieuwe regels worden er met grote regelmaat wedstrijden, al dan niet tijdelijk, gestaakt. Vorig weekend werden er maar liefst zeven duels gestaakt. De strenge regels blijven ook tijdens de laatste wedstrijden van de reguliere competitie en tijdens de play-offs om promotie/degradatie en Europees voetbal gelden. Indien er een wedstijd definitief gestaakt wordt, wordt de wedstrijd de volgende dag om 12.00 uur uitgespeeld.

Na afloop van de reguliere competities in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie staan er de nodige play-offs op het programma. Ondanks het strakke schema waar die deelnemende clubs mee te maken krijgen zit versoepeling van de regels er de komende tijd niet in. "Begin april heeft de KNVB de regels in de stadions aangescherpt om zo de veiligheid op het veld te kunnen waarborgen voor de spelers en scheidsrechters", laat de KNVB weten. "Dit bleek noodzakelijk te zijn na verschillende incidenten waarbij personen op het veld zijn bekogeld en zelfs geslagen door ‘supporters’." De aansteker die Davy Klaassen op 5 april tijdens het bekerduel bij Feyenoord tegen zijn hoofd kreeg gegooid bleek voor de KNVB de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Sindsdien zijn (tijdelijke) stakingen wekelijkse kost in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Het strenge beleid van de KNVB blijft de komende weken van kracht, al heeft de voetbalbond niet het laatste woord als het gaat om het uitspelen van wedstrijden. "Net zoals altijd, beoordeelt de burgemeester van de thuisspelende club of een wedstrijd die volgens het protocol in principe zou moeten worden gestaakt, ook vanuit onder meer openbare orde en veiligheid niet meer hervat kan worden. Dat blijft doorslaggevend." Vorig weekend bleek de beslissing van Sharon Dijksma van Utrecht bepalend in het laten uitspelen van FC Utrecht - RKC Waalwijk, ondanks het feit dat arbiter Ingmar Oostrom het duel al tweemaal had stilgelegd.

"Het competitiebestuur betaald voetbal (KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie) heeft de volgende mogelijkheden: uitspelen, overspelen of de tussenstand wordt de eindstand", valt er verder te lezen in het persbericht. "De sportieve factor weegt hierbij altijd het zwaarst. Per geval wordt bekeken wat recht doet aan de situatie. Als een wedstrijd definitief is gestaakt, dan wordt het restant nu in principe de volgende dag om 12.00 uur uitgespeeld. Dit kan niet anders omdat er de komende weken weinig tijd is om gestaakte wedstrijden op een later moment uit te spelen. Zo beginnen de play-offs voor promotie/degradatie al drie dagen na de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie en alle competitiewedstrijden moeten zijn gespeeld voor de interlandwindow die op 12 juni van start gaat."