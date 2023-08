KNVB start onderzoek naar ‘obsceen’ gebaar van RKC-spits Michiel Kramer

Maandag, 21 augustus 2023 om 15:05 • Wessel Antes

De KNVB laat een onafhankelijke aanklager vooronderzoek doen naar het juichgedrag van Michiel Kramer, zo laat de Nederlandse voetbalbond weten. De spits en aanvoerder van RKC Waalwijk kwam zondag negatief in het nieuws nadat hij zijn openingstreffer tegen AZ (1-3 nederlaag) op bijzondere wijze vierde. Kramer leek zijn benutte strafschop met een obsceen gebaar richting de Alkmaarse fans te vieren, maar verklaarde zelf na afloop dat hij gebaarde een champagnefles te ontkurken.

De KNVB heeft de mogelijkheid een vooronderzoek te starten omdat scheidsrechter Alex Bos het voorval niet heeft geconstateerd tijdens het duel tussen RKC en AZ. De onafhankelijke aanklager pikt de zaak deze week zelf op en gaat alle betrokken partijen om een verklaring vragen. De ontwikkeling past bij het nieuwe beleid van de KNVB, die voorafgaand aan het nieuwe Eredivisie-seizoen bekendmaakte harder op te gaan treden tegen wangedrag van spelers.

Michiel Kramer verklaart zijn bijzondere manier van juichen?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2023

Kramer zelf wilde na afloop van de wedstrijd voor de camera’s van ESPN niet al te veel kwijt over het incident. “Een flesje champagne. Champagne ja, die eruit ging”, aldus de spits. Op de vraag of hij meer wilde vertellen antwoordde Kramer kraakhelder. “Nee joh, anders gaan we dat weer krijgen, alsjeblieft niet.” Nadat presentator Cristian Willaert toch doorging over het onderwerp hapte Kramer alsnog toe. “Ik snap het, maar weet je ook wat wij allemaal te horen krijgen van de supporters?” Vervolgens kwam de goaltjesdief toch weer terug op zijn woorden. “Het was een flesje champagne.”

Reactie Henk Fraser

Trainer Henk Fraser staat achter Kramer, zo blijkt uit zijn reactie tegenover ESPN. De oefenmeester begrijpt niet waar de commotie vandaan komt. “Ik kan me wel voorstellen dat je de champagnefles tussen je benen hangt. Ik geloof hem als hij dat zegt. Ik ga me verder ook niet uitlaten over dit soort zaken. Ik vind ook wel dat we in de totaliteit wat doorslaan.” Indien Kramer door de onafhankelijke aanklager schuldig wordt bevonden hangt hem een geldboete of zelfs een schorsing boven het hoofd.