KNVB onverbiddelijk: Feyenoord ziet smet op kampioensduel werkelijkheid worden

Woensdag, 10 mei 2023 om 13:45 • Wessel Antes • Laatste update: 14:13

Ook tijdens het potentiële kampioensduel van Feyenoord met Go Ahead Eagles zullen er netten hangen in De Kuip, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Rotterdamse club heeft tevergeefs navraag gedaan bij de KNVB om de nieuwe regelgeving minder streng te hanteren rondom een mogelijk kampioensduel. De KNVB kwam met een kraakhelder antwoord op het verzoek van de koploper: ook bij ‘vreugdebier’ wordt de wedstrijd gestaakt. Feyenoord voelt zich daardoor genoodzaakt de netten te laten hangen, om zo een doemscenario te voorkomen.

Na het aansteker-incident tijdens de verloren halve finale van de TOTO KNVB Beker (1-2), waarbij Ajacied Davy Klaassen werd geraakt, nam Feyenoord zelf de beslissing om gedurende de rest van het seizoen de netten te laten hangen in De Kuip. Veel supporters maakten de afgelopen weken kenbaar te hopen dat de veiligheidsmaatregel tijdens een eventueel kampioensduel ingeperkt zou worden. Feyenoord zou dit het liefst deels of volledig willen doen, maar wilde daarbij wel de zekerheid dat het duel bij eventueel ‘vreugdebier’ niet gestaakt zou worden.

De KNVB gaat daar dus niet in mee, zo schrijft journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. “Ook als Feyenoord op titelkoers ligt zondag en er supporters zijn die uit vreugde, na bijvoorbeeld een doelpunt, bier de lucht in gooien en bewust of onbewust op het veld laten landen zal de arbitrage de aangescherpte regels hanteren.” Volgens Gouka heeft Feyenoord daarop besloten rondom het gehele veld de netten te laten hangen. De club is bang voor een anticlimax, waarbij de kampioenswedstrijd eventueel op dinsdagmiddag in een lege Kuip uitgespeeld zou moeten worden.

Voor veel Feyenoord-fans is de beslissing een behoorlijke domper. Het zicht voor de aanwezige supporters is een stuk minder, terwijl de netten ook invloed hebben op de eventuele historische kampioensbeelden die na een zege op Go Ahead zullen worden gemaakt. Feyenoord kan zondag na precies zes jaar weer de landstitel binnenslepen. Wanneer de Stadionclub wint van de nummer elf van de Eredivisie reiken clubiconen Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie rond 18.30 uur de schaal uit aan aanvoerder Orkun Kökçü.

De huldiging

De eventuele huldiging van Feyenoord staat gepland op maandag 15 mei om 12.00 uur. Zowel de NOS als RTV Rijnmond is bij de kampioensviering aanwezig met een live-televisie-uitzending. De publieke omroep start pas om 11.45 uur met de uitzending, terwijl Rijnmond vanaf 10.00 uur aanwezig is. Tijdens de verwachte huldiging zal een alcoholverbod gelden, weet het Algemeen Dagblad reeds te melden. Mensen in het gebied van de huldiging mogen geen alcohol drinken of bij zich hebben.