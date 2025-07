KNVB onthult hoeveel fouten er ondanks VAR afgelopen seizoen zijn gemaakt

Raymond van Meenen kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen. De scheidsrechtersbaas van de KNVB is van mening dat de arbiters in Nederland een stuk beter kunnen.

''Ik ben niet tevreden. Het type fouten dat is gemaakt in een korte periode heeft te veel invloed gehad op het verloop van het seizoen'', wordt Van Meenen woensdag tijdens een evaluatie geciteerd door De Telegraaf.

Van Meenen is wél tevreden over het herstel dat het scheidsrechterskorps heeft getoond. ''En dat de scheidsrechters in de fase dat het het spannendst werd de meeste goede beslissingen hebben genomen.''

Na een grondige analyse komt Van Meenen tot de conclusie dat er in totaal 26 fouten zijn gemaakt waarin een rol was voor de VAR. In dertien gevallen had de VAR moeten ingrijpen, en in de andere helft van de gevallen leidde het advies van de VAR niet tot de correcte beslissing. Van Meenen benadrukt dat dankzij de VAR 81 fouten zijn voorkomen.

''En dan zeggen mensen ’leuk en aardig, maar je moet helemaal geen fouten maken.’ Als dat de perceptie is: dat gaat niet. Voetbal is een spel van fouten en je zult nooit een honderdprocentscore hebben'', zo weet het hoofd scheidsrechterszaken van de KNVB.

Vanwege de diverse fouten is er veel weerstand richting de arbitrage, weet ook Van Meenen. ''Dat hebben we ons aangetrokken, dat heb ik me aangetrokken. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Ik ben het gesprek aangegaan met de scheidsrechters. We hebben afgesproken zorgvuldiger te zijn in de check als VAR, scheidsrechters blijf bij de afspraken om zelf te beslissen, en ik heb vanaf die periode een iets strakker aanstellingsbeleid gevoerd.''

Bij bepaalde fouten, waarbij gebrek aan spelregelkennis een rol speelt, schroomt Van Meenen niet om hard uit te halen. ''Ik kan heel vervelend worden. In de goede zin des woords. Ik leg de lat hoog, voor alle mensen en dan voer ik wil echt een stevig gesprek met de groep.''

De scheidsrechtersbaas weet dat er altijd kritiek zal zijn, ook aan zijn adres. ''Ik had niet de illusie 'nu komt Raymond van Meenen en het gaat ineens allemaal fantastisch en er komt nooit meer kritiek'. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren.''

Van Meenen zet een streep onder afgelopen seizoen en belooft beterschap voor de jaargang die gaat komen. ''Zulke basisfouten als we afgelopen seizoen hebben gezien mogen ons niet meer overkomen. Punt. Dat kan gewoon niet.''