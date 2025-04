KNVB nodigt ‘Koning van de Amateurs’ uit om aanwezig te zijn bij bekerfinale AZ - Go Ahead Eagles

Aankomende maandag is het voor veel supporters van AZ en Go Ahead Eagles de dag waar ze al wekenlang naartoe hebben geleefd: de KNVB Bekerfinale. Vanuit beide clubs gaan er een hoop volle bussen richting Rotterdam, waar er door de KNVB ook wordt stilgestaan bij de 50e bekerfinale in De Kuip.

Volgens De Telegraaf reizen er maar liefst 18.000 supporters van Go Ahead Eagles af naar De Kuip om hun ploeg naar de overwinning te schreeuwen. In totaal zou het gaan om 200 supportersbussen.

Vanuit Alkmaar zijn er ruim 17.000 supporters op de been om AZ aan te moedigen in De Kuip. “Beide clubs hebben extra kaarten afgenomen bij de KNVB, want standaard zijn er 16.000 kaarten beschikbaar voor supporters van de deelnemende clubs”, aldus Jeroen Kapteijns.

Alleen in het neutrale deel zijn er nog wat stoelen die niet zijn afgenomen. De KNVB staat bovendien stil bij een bijzonder jubileum. Dit is de 50e bekerfinale in De Kuip.

Daarom heeft de voetbalbond een speciale gast uitgenodigd. Amateurclub Quick Boys is als ‘Koning van de Amateurs’ uitgenodigd om present te zijn bij de bekerfinale. In de rust zullen ze in het zonnetje worden gezet door directeur amateurvoetbal Dirk van der Zee.

Quick Boys beleefde ook dit seizoen weer een indrukwekkende bekercampagne. Het schakelde in totaal drie Eredivisie-clubs uit.

Almere City, Fortuna Sittard en sc Heerenveen moesten hun meerdere erkennen in de ploeg uit Katwijk aan Zee.