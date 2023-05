KNVB moet aangescherpte regels nog niet herzien: ‘Dat is slapjanusgedrag’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 08:14 • Jordi Tomasowa

De KNVB gaat de aangescherpte maatregelen met betrekking tot het gooien van voorwerpen op zijn vroegst pas na het seizoen evalueren. Dat laat de voetbalbond in een korte reactie weten aan het Algemeen Dagblad. In de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie werden afgelopen weekend liefst zeven wedstrijden tijdelijk stilgelegd nadat er voorwerpen op het veld werden gegooid. NEC-directeur Wilco van Schaik en voormalig FC Groningen-directeur kunnen zich in de beslissing van de KNVB vinden.

Onder andere bij het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk (2-0) ging het zaterdag mis. De fans van de thuisclub gooiden bij beide Utrechtse treffers ‘vreugdebier’. Toen Zakaria Labyad de 2-0 maakte, stonden er op dat moment nog twee minuten blessuretijd op de klok. Scheidsrechter Ingmar Oostrom staakte opnieuw, maar toch werd er daarna nog een keer doorgespeeld. De spelers van beide partijen besloten toen, als statement, om de benen stil te houden en niets meer te doen. Enkele fans van Groningen slaagden er een dag later in om het duel met Ajax al binnen tien minuten definitief te laten staken.

De KNVB wil de in april genomen maatregelen op zijn vroegst pas na het seizoen evalueren. De vraag is of het gehanteerde beleid nog wel is te handhaven. Van Schaik vindt niet dat de voetbalbond ‘vreugdebier’ moet gedogen. “Absoluut niet”, zegt de directeur van NEC tegenover het Algemeen Dagblad. “We hebben iets ingezet waarvan we de complexiteit niet konden inschatten. Nu zien we dat de uitvoer complexiteiten meebrengt. Maar daardoor zien we ook wat we al die jaren door de vingers hebben laten zien. Het voetbal was een vrijstaat. Dat hebben we nu blootgelegd.”

Volgens Van Schaik komt met deze nieuwe regels ‘de pus uit de wond’. “Dat moeten we in de zomer evalueren met alle betrokkenen. Wat is goed? Wat niet? Maar we mogen nu niet buigen voor deze onrust en concessies doen waar de hele maatschappij al bol van staat. Niemand mag het normaal vinden dat bier het veld op wordt gegooid of dat de moeder van scheidsrechter Bas Nijhuis wordt uitgemaakt voor hoer.”

Voormalig Groningen-directeur Nijland kan de woorden van Van Schaik enkel beamen. "Het beleid een paar wedstrijden voor het eind herzien, is slapjanusgedrag. Dat moet je nu niet willen. Ik weet dat het knullig overkomt, een wedstrijd staken omdat een jochie van zestien een beker bier gooit, maar we moeten dit nu gezamenlijk oplossen. Dat doe je niet door al terug te komen op wat je onlangs hebt besloten”, aldus Nijland.