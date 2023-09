KNVB maakt nieuwe speeldatum Ajax - FC Volendam bekend

Vrijdag, 29 september 2023 om 16:37 • Bart DHanis • Laatste update: 16:48

Het duel tussen Ajax en FC Volendam gaat plaatsvinden op 2 november, zo heeft de KNVB vrijdagmiddag bekendgemaakt. De wedstrijd trapt om 20:00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Voor het inhaalduel zal het treffen tussen Ajax en sc Heerenveen opschuiven van zaterdag 4 november naar zondag 5 november.

Eigenlijk staat er die week de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker op het programma. Omdat Ajax deelneemt aan een Europese competitie, komen zij in de eerste ronde niet in actie. Volendam zou eigenlijk op 31 oktober tegen Excelsior Maassluis aantreden, maar dat duel dient nu dus verplaatst te worden. De nieuwe datum van die wedstrijd is nog niet bekend.

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd zondag na 55 minuten gestaakt bij een 0-3 voorsprong voor de Rotterdammers. Vanuit de F-side werd er tot tweemaal toe vuurwerk op het veld gegooid, nadat er eerder al een biertje op het groene strijdtoneel was beland. De KNVB bracht maandagmiddag naar buiten dat het restant woensdagmiddag zou worden uitgespeeld, waarna Ajax en Volendam middels een kort geding wilden bewerkstelligen dat hun onderlinge duel gewoon zou plaatsvinden. Juristen zagen echter te weinig aanknopingspunten om een eventuele zaak te winnen. De Klassieker werd daarom woensdagmiddag uitgespeeld (0-4) en het duel tussen Ajax en Volendam is nu verzet naar 2 november.

Volendam-trainer Matthias Kohler gaf aan dat zijn club ook sportieve nadelen ondervindt van de saga rond Ajax. “We moeten onze periodisering en weekplanning aanpassen en we treffen Ajax nu op een moment wanneer er een heel ander momentum bestaat. Het momentum wordt ontnomen. Het zou zomaar kunnen dat wij een directe concurrent treffen die een week rust heeft gehad, terwijl wij dan net drie dagen eerder tegen Ajax hebben gespeeld. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat Volendam zich aanpast om een club Europees te helpen en daarna wéér benadeeld wordt. Ik hoop dus dat er een oplossing gevonden wordt die niet weer ten koste van ons gaat”, aldus Kohler.