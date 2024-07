KNVB maakt bekend tegen wie het Nederlands elftal woensdagmiddag een oefenwedstrijd speelt

Het Nederlands elftal speelt woensdagmiddag een trainingswedstrijd tegen het eerste elftal van TSV Havelse, zo meldt de KNVB middels een persbericht. De oefenwedstrijd vervangt de uitlooptraining na het EK-duel tegen Oostenrijk.

Havelse is een amateurclub die uitkomt in de Regionalliga Nord. Bondscoach Ronald Koeman wil zijn reserves middels dit oefenduel wedstrijdritme op laten doen. Normaliter volgt er een uitlooptraining na een EK-duel, maar die is geschrapt.

De Oranje-internationals hoeven niet ver te reizen voor de besloten trainingswedstrijd, daar Havelse wordt ontvangen in het AOK Stadion in Wolfsburg. Daar werkt het Nederlands elftal gedurende het EK ook de meeste trainingssessies af.

Voor een aantal internationals komt de trainingswedstrijd als geroepen. Zo kampen spitsen Brian Brobbey en Joshua Zirkzee al even met hun fitheid. Ook kwamen diverse internationals al een aantal weken niet in actie.

Feyenoord-doelman Justin Bijlow speelde zijn laatste wedstrijd op 19 mei, evenals Brentford-keeper Mark Flekken. Ook verdedigers Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ian Maatsen kwamen tijdens het EK nog niet in actie.

Op het middenveld zit Ryan Gravenberch in hetzelfde schuitje. Voorin kan naast Brobbey en Zirkzee ook Steven Bergwijn de nodige minuten gebruiken. Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven, Georginio Wijnaldum en Donyell Malen kwamen wel al in actie in Duitsland, maar kunnen zich vermoedelijk eveneens opmaken voor de trainingswedstrijd tegen Havelse.

