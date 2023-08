KNVB legt leiding over Johan Cruijff Schaal in handen van ‘debutant’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:00

Allard Lindhout is vrijdag de scheidsrechter bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV, zo heeft de KNVB bekendgemaakt. Het is voor de 35-jarige arbiter zijn eerste grote finalewedstrijd. Lindhout zal vrijdagavond vanaf 20.00 uur het startsein geven bij de officiële opening van het nieuwe voetbalseizoen.

Lindhout floot in het verleden onder meer al in de Champions League (kwalificatie), Conference League en EK-kwalificatie, maar maakte nog nooit zijn debuut in de Johan Cruijff Schaal. Daar komt nu dus verandering in. De voetbalbond acht de in Warmond geboren scheidsrechter in staat om de seizoensopener tussen Feyenoord en PSV in goede banen te leiden.

Dat doet Lindhout met zijn vaste assistenten Rens Bluemink en Patrick Inia. De vierde official is Rob Dieperink. Clay Ruperti (VAR) en Johan Balder (assistent-VAR) vormen het videoarbitrageduo. De vorige editie van de Johan Cruijff Schaal was in handen van Dennis Higler. Hij deelde onder meer een rode kaart uit aan Calvin Bassey en zag PSV met 5-3 winnen van Ajax.

De Eindhovenaren mogen zich met dertien gewonnen titels recordhouder noemen van de Johan Cruijff Schaal. Landskampioen Feyenoord wist tot dusver vier keer beslag te leggen op de Supercup. Het duel wordt sinds 2017 afgewerkt in het stadion van de landskampioen, wat betekent dat Feyenoord vrijdag in de eigen Kuip aantreedt tegen de bekerwinnaar.