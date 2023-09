KNVB last minuut stilte in bij duel met Ierland na Marokkaanse aardbevingsramp

Zondag, 10 september 2023 om 13:15 • Lars Capiau • Laatste update: 13:24

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbevingen in Marokko wordt er een minuut stilte gehouden voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Ierland zondagavond. Dat heeft de KNVB bevestigd. Ook de Nederlandse profclubs houden komend weekend een minuut stilte.

"Voorafgaand aan alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie van volgend weekend, wanneer alle clubs na de interlandperiode weer in actie komen, wordt een minuut stilte ingelast", schrijft de voetbalbond op hun website. De UEFA kondigde ook al een minuut stilte aan voorafgaand aan iedere interland of clubwedstrijd tot en met 21 september.

Ook amateurclubs mogen een minuut stilte houden. Verenigingen in het amateurvoetbal hebben toestemming van de bond om voor hun wedstrijden hun respect te betuigen. Inmiddels hebben al meer dan 2000 mensen het leven gelaten in Marokko. Het Rode Kruis heeft gironummer 6868 al opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de beving.

Marokko zou eigenlijk zaterdagavond in actie komen tegen Liberia, maar die wedstrijd is uitgesteld vanwege de ramp. De Marokkaanse selectie doneerde al massaal bloed, nadat de autoriteiten mensen opriepen om dat te doen. Vanuit de gehele voetbalwereld kwamen al vele steunbetuigingen voor de Marokkaanse bevolking.