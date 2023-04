KNVB kiest voor pikante scheidsrechtersaanstelling bij topper PSV - Ajax

Maandag, 17 april 2023 om 19:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:19

De topper tussen PSV en Ajax wordt zondag gefloten door Serdar Gözübüyük, zo maakt de KNVB bekend. De scheidsrechter wordt vanuit Zeist ondersteund door Pol van Boekel, de VAR van dienst. Gözübüyük floot eerder dit seizoen al de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1) in de Eredivisie. Vorig jaar had de arbiter de leiding over de topper tussen Feyenoord en PSV (2-2), die door een discutabele beslissing van Gözübüyük de titelstrijd in Nederland zou beslissen.

PSV was een jaar geleden furieus op Gözübüyük, die een omstreden penalty aan Feyenoord toekende na hands van Mauro Júnior. Diep in blessuretijd maakte Cyriel Dessers de gelijkmaker en zijn tweede doelpunt van de middag, nadat de Belg vijf minuten voor tijd al de 1-2 had aangetekend. PSV raakte door het puntenverlies in De Kuip uitgeschakeld in de strijd om de landstitel, die naar Ajax ging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook dit seizoen was Gözübüyük betrokken bij een controversieel besluit in een wedstrijd van PSV. De arbiter leidde op 11 september voor het eerst na de eerder genoemde wedstrijd tegen Feyenoord weer een duel van de Eindhovenaren, ditmaal thuis tegen RKC Waalwijk. Gözübüyük gaf in de absolute slotfase een discutabele strafschop aan PSV, die de Eindhovenaren een benauwde 0-1 zege opleverde. RKC'ers Etienne Vaessen en Michiel Kramer haalden direct na afloop vernietigend uit naar de 'topclubpenalty' die Gözübüyük zou hebben gegeven en kregen beiden een boete van 1000 euro.

Zondag staat veel op het spel bij de clash tussen nummer drie PSV en nummer twee Ajax. Beide clubs hebben evenveel punten en vechten onderling om de tweede plaats, die recht geeft op een ticket in de derde voorronde van de Champions League. Beide topclubs kijken met een schuin oog ook nog naar Feyenoord. De koploper heeft acht punten voorsprong en lijkt op weg naar het kampioenschap.