KNVB kiest niet voor Makkelie maar voor debuterende arbiter in bekerfinale

Maandag, 24 april 2023 om 18:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:28

Dennis Higler maakt zich op voor zijn allereerste finale in de TOTO KNVB Beker. De scheidsrechter is door de KNVB aangesteld voor het affiche van komende zondag in De Kuip tussen Ajax en PSV. Higler krijgt vanuit Zeist ondersteuning van Rob Dieperink, die fungeert als VAR.

Een jaar geleden stonden PSV en Ajax eveneens tegenover elkaar in de eindstrijd van het bekertoernooi. Danny Makkelie had toen de leiding over de wedstrijd, die met 2-1 gewonnen werd door PSV. Een jaar daarvoor kreeg de inmiddels gestopte Björn Kuipers de eer om de bekerfinale van 2021 tussen Ajax en Vitesse (2-1) te leiden.

Higler is sinds 2017 FIFA-scheidsrechter, waardoor de arbiter internationaal fluit. De scheidsrechter heeft ervaring met het leiden van topduels. Zo stond ook de spectaculaire strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV (3-5) in augustus onder zijn bewind. Ook in het seizoen 2019/20 floot Higler de Johan Cruijff Schaal, toen Ajax met 2-0 won van PSV.