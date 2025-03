KNVB kiest deze drie gemeenten als kandidaten voor nieuw hoofdkantoor

De KNVB gaat binnenkort in gesprek met drie gemeenten over de nieuwe locatie van het hoofdkantoor, zo meldt de bond in een persbericht. Momenteel is de KNVB gevestigd in Zeist, maar vanwege de geplande uitbreiding van de KNVB Campus is een verhuizing noodzakelijk.

Er zijn drie potentiële locaties geselecteerd voor de uitbreiding. In de komende zes maanden zal de bond gesprekken voeren met de gemeenten Almere, Barendrecht-Rotterdam en Lelystad. Volgens de KNVB beschikken deze gemeenten over de beste faciliteiten om de plannen te realiseren.

Toch wordt Zeist niet direct uitgesloten. Samen met de gemeente en de provincie Utrecht onderzoekt de bond nog de mogelijkheden om ter plaatse uit te breiden. Wel wordt erkend dat de ruimte voor uitbreiding hier beperkt is.

De KNVB hanteert een lijst met criteria waaraan de kandidaat-gemeenten moeten voldoen. Na het versturen van een checklist naar alle geïnteresseerde gemeenten, moeten zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hierbij wordt gekeken naar programma, bereikbaarheid, omgevingsaspecten, sociaal-maatschappelijke verbinding, exploitatievereisten en draagvlak & proces.

“We kijken uit naar een nieuwe fase waarin de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal verder wordt versterkt, met een moderne en toekomstbestendige Campus als fundament”, aldus de KNVB. Wanneer de definitieve beslissing na deze zes maanden wordt genomen, is nog niet bekend.

Een verhuizing zou betekenen dat de KNVB, na zestig jaar, Zeist verlaat. De campus werd op 16 september 1965 in Zeist geopend en sindsdien is de organisatie daar gevestigd.