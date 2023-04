KNVB is niet blij met Joey Kooij na tumultueus duel in de Grolsch Veste

Maandag, 24 april 2023 om 16:19 • Guy Habets

De KNVB heeft Joey Kooij op de vingers getikt. Dat heeft een woordvoerder van de voetbalbond laten weten. De arbiter verzuimde het duel tussen FC Twente en Sparta Rotterdam (3-3) van zondagmiddag stil te leggen nadat er vanaf de tribune voorwerpen richting Shurandy Sambo werden gegooid en dat wordt hem aangerekend.

In de blessuretijd schoot Sambo de 3-3 tegen de touwen in de Grolsch Veste en vierde hij dat door het publiek uit te dagen. Enkele fans reageerden door bierbekers en andere voorwerpen op het veld te gooien, maar Kooij staakte de wedstrijd niet. De arbiter toonde de rechtsback van Sparta wel zijn tweede gele en dus een rode kaart. "Er werden voorwerpen op het veld gegooid bij FC Twente - Sparta, dus de wedstrijd had tijdelijk stilgelegd moeten worden", reageert een woordvoerder van de KNVB. "We gaan niet elke specifieke situatie toelichten, maar dit is helder."

De bond heeft echter ook kritiek op de manier van juichen van Sambo. "De scheidsrechter heeft terecht een gele kaart gegeven aan Sparta-speler Sambo voor zijn provocerende gedrag. Als we met z’n allen bezig zijn om het wangedrag uit de stadions te weren, dan helpt het provoceren van supporters niet." Op sociale media heeft Sambo overigens ook al gezegd dat het 'niet handig was' om zijn doelpunt in de hoek te vieren op de manier zoals hij dat deed.

Sambo kreeg rood en is dus geschorst voor de volgende wedstrijd van Sparta, uitgerekend tegen zijn eigenlijke werkgever PSV. Ook Jeffrey Rijsdijk, de assistent van Sparta-trainer Maurice Steijn die Julio Pleguezuelo van FC Twente tegen de grond werkte, heeft een schorsing gekregen. Hij mag twee wedstrijden niet op de bank plaatsnemen. "Jeroen heeft zijn excuses aangeboden, hij schrok er zelf van", zo meldt Steijn in het Algemeen Dagblad. "Met Pleguezuelo heeft hij appcontact gehad en zijn excuses zijn aanvaard. Dit incident is uit de wereld.”