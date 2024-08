KNVB hard na afgelasting Feyenoord - Ajax: 'Als de politieacties wekelijks zo blijven doorgaan...'

De KNVB heeft een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van het afgelasten van Feyenoord - Ajax. De voetbalbond is niet te spreken over het besluit en stelt dat het voetbal 'gebruikt wordt om actie te voeren'. "Als de politieacties wekelijks zo blijven doorgaan, dan kan het uitspelen van de competities op een gegeven moment echt in gevaar komen of in elk geval het sportieve verloop beïnvloeden."

Eerder op de dag werd bekend dat er een streep ging door de Klassieker. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kwam tot dat besluit na overleg met de veiligheidsdriehoek. "De veiligheid voor de spelers maar ook voor het publiek, kan zonder inzet van de politie, onvoldoende worden gewaarborgd. Dit besluit is vanmiddag gecommuniceerd met de betrokken partijen", liet Aboutaleb weten.

De politievakbonden voeren actie voor een vroegpensioen voor politiemedewerkers", opent de KNVB zijn statement, dat ondertekend is door Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie). "Het voetbal is hierbij geen partij maar de focus van deze acties ligt nu wél op het voetbal. Voetbal wordt nu als middel gebruikt en dat zegt veel over de impact van het voetbal. Maar daar is het voetbal natuurlijk niet voor bedoeld."

"Clubs zijn altijd verantwoordelijk voor de veiligheid in de stadions en besteden jaarlijks miljoenen euro’s aan hun veiligheidsorganisatie, stewards en beveiligers. Mede hierdoor is er bij veel wedstrijden minder of zelfs geen politie-inzet nodig. Zo zijn de eerste vier wedstrijden waarbij geen politie aanwezig was zonder problemen verlopen. Maar er zijn ook wedstrijden met een ander profiel."

Het voetbal wordt door de jaren heen vaker door de politiebonden gebruikt om actie te voeren. Als de huidige acties van de vakbonden door blijven gaan, dan kunnen ook wedstrijden worden uitgekozen waarvan het met het oog op de openbare orde niet verstandig is om die door te laten gaan zonder politiebegeleiding. Deze wedstrijden moeten dan worden verplaatst naar een ander moment. Zo moet Feyenoord – Ajax nu waarschijnlijk naar een doordeweekse avond worden verplaatst."

"Dat is uiteraard niet ideaal voor de vele liefhebbers van de Klassieker, maar ook niet voor de politie en gemeente. De wedstrijden worden altijd zorgvuldig ingepland, waarbij ook rekening wordt gehouden met wensen en omstandigheden vanuit gemeentes en autoriteiten. Als de Klassieker echter later moet worden ingehaald, dan is het aantal beschikbare momenten hiervoor heel beperkt."

"Als de politieacties wekelijks zo blijven doorgaan, dan kan het uitspelen van de competities op een gegeven moment echt in gevaar komen of in elk geval het sportieve verloop beïnvloeden. In dat geval worden het voetbal en alle voetballiefhebbers (circa 10 miljoen Nederlanders) – zeker gezien de eigen inspanningen voor veilige stadions – onevenredig zwaar getroffen door de acties voor een vroegpensioen voor politiemedewerkers."

"De overheid en politie zijn beide belangrijke partners van het voetbal. Daarom kunnen wij als voetbal nooit tussen deze partijen in gaan staan. We roepen hen op om met elkaar in gesprek te gaan. In de politiek wordt nadrukkelijk over vroegpensioen gesproken en we hadden graag gezien dat deze discussie was afgerond voordat men actie ging voeren. We hopen dat de partijen nog voor het weekend tot uitgangspunten komen en dat de Klassieker dan zondag gewoon door kan blijven gaan."