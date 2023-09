KNVB gaat racisme aanpakken met verregaande registratie van supporters

Donderdag, 28 september 2023 om 13:28 • Laatste update: 13:37

De KNVB heeft donderdag een nieuw plan gepresenteerd om racisme en discriminatie aan te pakken in het voetbalstadion. De bond heeft een app laten ontwikkelen waarmee alle supporters zullen worden geregistreerd. In combinatie met slimme camera's in stadions kunnen daders daarmee worden opgespoord.

De bedoeling is dat alle fans die het stadion betreden zich vooraf hebben geregistreerd via een speciaal ontwikkelde app. Volgens de KNVB is dat nodig, omdat het in de huidige situatie lastig is om op te treden tegen racisme en discriminatie, omdat er vaak onvoldoende bewijs is. Slimme camera's in het stadion kunnen gezichten detecteren. Door gebruik te maken van de data in de app kan tot identificatie worden gekomen. Dat roept vragen op met betrekking tot privacy, maar volgens de KNVB valt het plan binnen de wetten daarvan.

De KNVB presenteerde het plan, dat opgezet is in samenwerking met de Rijksoverheid, tijdens het congres Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI). "Wij willen dat voetbal echt voor iedereen en van iedereen is. Waarin geen plek is voor racisme en discriminatie", aldus minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder.

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, legt uit waarom de voetbalbond een nieuw actieplan heeft opgezet. "Racisme en discriminatie raken de ziel van het voetbal, dat juist mensen samenbrengt: voetballen doe je niet alleen. Het gaat om een hardnekkig maatschappelijk probleem en het bestrijden hiervan vraagt om doorzettingsvermogen. We zijn dus blij dat we de komende jaren met OVIVI de volgende stap kunnen zetten."