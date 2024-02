KNVB erkent dat NEC is benadeeld; club reageert op mogelijke arbitragezaak

De KNVB erkent dat de strafschop van Dario van den Buijs die vrijdagavond tijdens de wedstrijd RKC Waalwijk - NEC (2-0) gestopt werd door Jasper Cillessen, ten onrechte opnieuw genomen werd. NEC heeft een officiële reactie daarover gekregen van de voetbalbond en zou een zaak kunnen starten, maar ziet daar vanaf.

RKC kreeg vrijdag na twintig minuten spelen een penalty. Van den Buijs zag zijn poging van elf meter gepakt worden door Cillessen, die tot zijn grote frustratie van scheidsrechter Jeroen Manschot te horen kreeg dat de penalty opnieuw moest. De tweede poging, die ondernomen werd door David Min, ging er wél in, waardoor een 2-0 stand op het scorebord kwam. 2-0 was ook de uitslag.

Manschot kwam tot het besluit om de penalty over te laten nemen op advies van VAR Serdar Gözübüyük. Die oordeelde dat Calvin Verdonk te vroeg was ingelopen. Op het stilstaande beeld is echter te zien dat de voet van de NEC'er de grond nog niet raakte op moment dat Van den Buijs de penalty trapte, zo erkent de KNVB maandag.

Calvin Verdonk staat nog niet met zijn voet in het strafschopgebied op moment dat Dario van den Buijs de penalty trapt.

"De voet van een inlopende speler moet volledig in het strafschopgebied (dus ook niet gedeeltelijk op de lijn) op de grond staan, dan pas geldt het als te vroeg inlopen”, zegt een woordvoerder van de KNVB tegenover De Gelderlander. "Dat is ook de instructie die de scheidsrechters hebben gekregen. De strafschop had dus niet opnieuw mogen worden genomen."

In Belgie tekende KRC Genk onlangs succesvol beroep aan tegen een arbitrale dwaling bij de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal, waarna de competitiewedstrijd tegen Anderlecht overgespeeld moet worden. In Nederland zal het echter niet zo ver komen.

NEC legt zich namelijk neer bij de uitleg van de KNVB. "In België hebben ze een ander orgaan dat zich over dit soort zaken buigt, in Nederland hebben we dat niet en moet het via een rechter", aldus een woordvoerder van NEC.

Voor NEC staat samenwerking met de bond voorop. "We willen de focus op het voetbal houden en met elkaar beter worden. We ondernemen dus geen vervolgstappen. We denken wel dat verdere specialisatie in veld- en/of videowerk, door de diversiteit en interpretatie van de spelregels, benodigd is om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen."

