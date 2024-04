KNVB deelt immense puntenstraf uit: Vitesse officieel gedegradeerd

De KNVB heeft Vitesse liefst 18 punten in mindering uitgedeeld, zo meldt de Nederlandse voetbalbond in een officieel persbericht. Daarmee staat de club momenteel op -1 punt in de Eredivisie en is degradatie naar het tweede niveau voor het eerst in 35 jaar een feit.

De KNVB brengt het nieuws vrijdag vlak voor het einde van de middag naar buiten in een officieel statement. “De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB heeft Vitesse een sanctie opgelegd van 18 wedstrijdpunten in mindering. De Arnhemse club krijgt deze straf vanwege het meermalen niet voldoen aan de eisen uit het licentiereglement, gedurende een langere periode.”

De KNVB legt ook uit waarom het heeft gekozen voor de straf van 18 wedstrijdpunten in mindering. “De hoogte van de sanctie is gebaseerd op uitzonderlijke ernst en omvang van de overtredingen van het licentiesysteem.”

“Het gaat hierbij onder meer om het verstrekken van onjuiste informatie die van belang was voor het forensisch onderzoek naar mogelijke overtreding van de sanctiewetgeving en om het achterhouden van informatie van belang voor de beoordeling van de continuïteit van Vitesse”, aldus de KNVB.

De Nederlandse voetbalbond schrijft verder dat de licentiecommissie nog gaat oordelen over andere mogelijke overtredingen. “In dit verband wordt eerst extra informatie van Vitesse afgewacht. De licentiecommissie treedt opnieuw naar buiten indien aanvullende sancties worden opgelegd.”

Reactie Vitesse

Vitesse zelf reageert via de clubwebsite op de puntenstraf. “Vitesse heeft vandaag van de licentiecommissie van de KNVB achttien punten aftrek gekregen voor het niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen. Met deze puntenstraf is Vitesse officieel gedegradeerd. Vitesse gaat niet in beroep tegen de straf en pakt de kans op licentiebehoud met beide handen aan.”

Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes komt nog aan het woord in het statement. “Alhoewel dit een zwarte dag is voor alles en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt, is dit wel de keiharde realiteit. Een dergelijke straf was immers onvermijdelijk. Daarentegen – en dat wil ik eenieder echt duidelijk maken – zijn wij enorm blij met de kans die ons wordt geboden ten behoeve van het behouden van onze licentie. ”

“Ook dit hing aan een zijden draadje”, gaat Reijntjes verder. “In de reactie van de Licentiecommissie is echter duidelijk te lezen dat er vertrouwen is in de nieuwe koers van de club. Daar klampen wij ons aan vast en gaan we volle bak mee door. Ik zei het al eerder: Vitesse mag en kan niet verdwijnen!”

