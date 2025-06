KNVB deelt fraaie beelden van speech Memphis Depay in kleedkamer Nederlands elftal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, van wie een bijzonder filmpje is verschenen deze zaterdag.

Memphis bereikte dinsdag de mijlpaal van 50 goals in het shirt van het Nederlands elftal. De aanvaller (31) scoorde tweemaal tegen Malta (8-0) en staat in doelpunten gelijk met topscorer aller tijden Robin van Persie.

Voor Memphis reden om zijn ploeggenoten na afloop te bedanken in de kleedkamer. ''Jullie mogen me feliciteren als ik eroverheen ben'', aldus de spits met een kwinkslag. Om er direct aan toe te voegen: ''Zonder het team is dit niet mogelijk natuurlijk.''

Memphis was tegen Malta serieus bezig met het verbreken van het record van Van Persie. ''Zeker vandaag (dinsdag, red.) was ik extra alert in de zestien, om proberen eroverheen te kunnen gaan. Maar altijd met z’n allen.''

Voor de Oranje-international telt niet alleen de titel topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Memphis kijkt alvast vooruit naar het ultieme doel van hem en zijn ploeggenoten.

''Het grote doel is natuurlijk het WK, om daar iets te winnen. Maar ik ben trots dat ik het heb geëvenaard en op zoek naar meer met deze groep. Laten we vooral zo doorgaan'', geeft de ambitieuze Memphis mee aan zijn ploeggenoten.

Oranje staat op zes punten na de eerste twee WK-kwalificatieduels. De weg richting het WK van 2026 krijgt een vervolg in september, met Polen en Litouwen als tegenstanders van het team van Ronald Koeman.