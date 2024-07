KNVB heeft prominente rol voor arbiters tijdens en na checks van de VAR

De KNVB voert met ingang van het seizoen 2024/25 drie nieuwe regels in voor de wedstrijden in het betaald voetbal. De meest in het oog springende regel is de on-field announcements van scheidsrechters. In dat geval krijgen de toeschouwers en televisiekijkers van de betreffende arbiter te horen waarom een bepaalde beslissing is genomen.

De scheidsrechter van dienst zal tekst en uitleg geven tijdens of na een VAR-check. Voorlopig zal dat nog niet gebeuren in de Eredivisie. De KNVB verklaart namelijk dat hiermee zal worden getest in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker.

Na afloop van het seizoen 2024/25 worden de bevindingen geanalyseerd door de voetbalbond. Daarna zal worden besloten of er voldoende draagvlak is om on-field announcements permanent in te voeren in Nederland.

De FIFA gebruikte dit hulpmiddel reeds op het WK voor vrouwen in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland en het WK voor clubteams in 2023 in Saudi-Arabië. De MLS experimenteert hiermee en diverse topcompetities willen dit na de zomerstop introduceren.

Andere regels

De KNVB wil ook dat de stadionklok voortaan blijft doorlopen. Op die manier is het publiek beter op de hoogte van het verloop van de toegevoegde tijd. Tot nu toe werd de stadionklok stilgezet na 45 en 90 minuten, maar daar moet dus verandering in komen. In de Premier League zien de toeschouwers sinds afgelopen seizoen hoeveel tijd er wordt bijgetrokken.

De voetbalbond maakt het tevens mogelijk dat er een extra wissel komt in het geval van een hoofdblessure. Afgelopen seizoen stond een dergelijke wissel bekend als een 'witte wissel', al was het niet in elke wedstrijd mogelijk om hiervan gebruik te maken.

Met ingang van komend seizoen kan de 'witte wissel' permanent worden gebruikt. De clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kunnen hier een keer per wedstrijd gebruik van maken.

