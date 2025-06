Theo Janssen en Jan van Halst hebben het na duel van Jong Oranje gemunt op dezelfde speler

Theo Janssen en Jan van Halst zijn na afloop van Jong Oranje – Jong Oekraïne (2-0) kritisch op Youri Regeer. De 21-jarige middenvelder van Ajax kreeg in de 81ste minuut van het duel een rode kaart en mist de kwartfinale tegen de leeftijdsgenoten van Portugal. Janssen en Van Halst vinden de rode kaart ‘dom’ en ‘onprofessioneel’, vertellen ze bij Ziggo Sport.

“Het was niet een kwestie van ‘te ver gaan’, het was knullig en dom”, begint Janssen. “Het is dertig meter van je goal af. Er komt een stuiterbal en dan moet je gewoon slim zijn.”

“Het is honderd procent een rode kaart”, is Van Halst stellig. “Heb je gezien wat voor littekens er op de hals van die jongen (van Oekraïne, red.) staan? Het is echt gevaarlijk. Zó dom, zó dom. Je staat met 2-0 voor. Dit is op het middenveld, ver weg... Echt onprofessioneel ook.”

“Een lekker toernooi voor hem, trouwens”, lacht Janssen. Regeer maakte tegen Jong Finland geen beste beurt en zat tegen Jong Denemarken negentig minuten op de bank. “En dan krijg je vanavond een rode kaart en is het misschien wel klaar dit toernooi”, zegt Janssen.

Tien minuten voor rust werd het 1-0 voor Nederland. Ruben van Bommel ontsnapte aan de linkerkant van het veld en behield uitstekend het overzicht. De AZ’er bediende Luciano Valente, die binnenschoof: 1-0.

Een kleine tien minuten na rust maakte Thom van Bergen er ook 2-0 van. De aanvaller van FC Groningen werd bediend door Kenneth Taylor, die hem uitstekend wegstak, en rondde met een wippertje over de Oekraïense doelman heen af.