Knotsgekke Joan Laporta vormt middelpunt kleedkamerfeest en komt met één belofte

Maandag, 15 mei 2023 om 00:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:11

Joan Laporta vormt zondagavond het middelpunt van het feestgedruis in de kleedkamer van Barcelona. De Catalanen veroverden op bezoek bij rivaal Espanyol de 27ste landstitel, die zoals gebruikelijk uitgebreid gevierd werd in de kleedruimten. De president van los Azulgrana blikt voor de camera van Movistar Plus terug op het seizoen én belooft bovendien er alles aan te doen om Lionel Messi terug te halen.

De spelers van Barcelona konden zondagavond op het veld maar kort genieten van het binnenhalen van de 27ste landstitel. In het hol van de leeuw, het Estadi Cornellà-El Prat, was de ploeg van trainer Xavi met 2-4 te sterk voor stadgenoot Espanyol. Direct na afloop van de wedstrijd bestormden woeste fans van los Pericos het veld, waardoor de politie onmiddellijk moest optreden en de selectie van Barcelona naar de catacomben moest vluchten. Het feest in de kleedkamer was er niet minder om, zo blijkt uit de beelden.

“Kampioen worden met nog vier speelrondes te gaan is uiterst bijzonder", zo vertelt Laporta in gesprek met Movistar Plus. “Dit is het resultaat van het harde werk en ons talent. Ik wil alle Barcelona-fans ter wereld feliciteren, want we zijn landskampioen.” De president belooft bovendien er alles aan te gaan doen om Messi komende transferzomer terug te halen naar Barcelona. Daarmee zou hij een nadrukkelijke wens inwilligen van de fans, die op de straten in de Catalaanse hoofdstad luidkeels de naam van de Argentijn scanderen.

Tot slot heeft Laporta fraaie woorden in petto voor trainer Xavi en Sergio Busquets. "Xavi heeft hard gewerkt om onze fans we kwaliteitsvoetbal en arbeidsethos te tonen. Hij verdient de felicitaties, want we hebben een geweldige coach", verkondigt Laporta, die eveneens Busquets benoemt. "Hijheeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Hij vormt is een stuk van ons logo. Hij gaat hier weg als kampioen en het is wat hij heeft verdiend. Zijn naam staat met gouden letters in de geschiedenisboeken van de club geschreven.”