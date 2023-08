Klopp ziet in Oranje-international versterking voor Liverpool; verhuur lonkt

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 11:31 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:37

Liverpool heeft nog steeds verregaande interesse in Ryan Gravenberch, zo weet het Duitse BILD. De middenvelder van Bayern München kwam afgelopen seizoen weinig aan spelen toe en het perspectief op speeltijd is voor komend seizoen niet veel rooskleuriger. De 21-jarige Gravenberch zou daarom openstaan voor een vertrek uit Beieren, waarbij een stap naar Liverpool het meest voor de hand ligt.

Jürgen Klopp is al langere tijd gecharmeerd van de elfvoudig international. De Duitse trainer is ervan overtuigd dat hij wél het maximale uit Gravenberch kan halen, waar dat bij Bayern niet lukt. Afgelopen seizoen kwam de geboren Amsterdammer dan wel tot 33 optredens, slechts in 6 daarvan mocht hij vanaf de aftrap beginnen. Klopp ziet bij the Reds een belangrijkere rol weggelegd voor Gravenberch, die in Liverpool de concurrentie aan zou moeten gaan met onder meer aanwinsten Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai.

In juli meldde Kicker al dat Bayern openstaat voor een tijdelijk vertrek van de voormalig Ajax-middenvelder. De concurrentie op de positie van Gravenberch is fors, daar der Rekordmeister ook de beschikking heeft over Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Konrad Laimer. In de recentste oefenwedstrijd, toevalligerwijs een duel met Liverpool (4-3 winst), waren Kimmich en Laimer de controleurs op het middenveld.

Eerder toonde Liverpool interesse in een definitieve overname van Gravenberch, maar die optie lijkt niet de voorkeur van Bayern te genieten. De Duitsers zien nog wel potentie in de middenvelder, die vorig jaar zomer voor 18,5 miljoen euro de overstap maakte naar Beieren. Bij Ajax was Gravenberch destijds uitgegroeid tot vaste basisspeler en A-international van Oranje.