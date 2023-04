Klopp verbaasde zich over Gakpo in PSV-tijd: ‘Had geen enkel idee hoe dat kon’

Zondag, 23 april 2023 om 13:45 • Jordi Tomasowa

Jürgen Klopp is vol lof over Cody Gakpo. De veelzijdige aanvaller vertrok afgelopen winter voor een recordsom van circa vijftig miljoen euro van PSV naar Liverpool. Na moeizame eerste weken, waarin hij niet beslissend wist te zijn, heeft Gakpo inmiddels zijn draai gevonden bij the Reds. Klopp hield vertrouwen in zijn pupil, die sinds zijn komst een onbetwiste basisspeler onder de Duitse manager is.

Vorige maand werd bekend dat Roberto Firmino Liverpool aan het einde van het seizoen gaat verlaten. De 31-jarige Braziliaan staat na bijna acht seizoenen op Anfield op 360 officiële duels. Met Gakpo heeft Liverpool volgens Klopp zijn opvolger al in huis. “Ik denk dat Firmino in zijn rol als valse nummer 9 een inspiratie is voor zo'n beetje elke speler op een soortgelijke positie. Cody is 23 jaar oud, hij was aanvoerder van zijn vorige club. Ik had geen idee hoe dat op zo’n jonge leeftijd kan.”

Toen Klopp Gakpo eenmaal van dichtbij aan het werk zag bij Liverpool, besefte hij dat de Oranje-international een 'superslimme jongen’ is. “Hij is enorm open en een echte teamspeler. Bovendien is hij een heel goede voetballer. Hij kan als valse nummer 9 spelen, maar ook op de vleugels.” Gakpo speelde sinds zijn komst naar Liverpool pas twee keer op de linkerflank.

Eerder deze maand gaf hij aan inmiddels wat meer gewend te zijn aan zijn nieuwe rol als valse nummer 9, al weet Gakpo niet of dat ook in de toekomst de positie is waarop hij zich bij Liverpool moet richten. “Dat moet je aan de trainer vragen', zei hij tegenover The Athletic. De 23-jarige aanvaller houdt Firmino voorlopig uit de basis, al hebben de ploeggenoten wel een goede band. “Bobby is een geweldige speler en een geweldig mens. Hij probeert me ook op alle manieren te helpen, dat waardeer ik enorm”, aldus Gakpo.