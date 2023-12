Klopp sneert richting Liverpool-fans: ‘Geef dan je kaartje aan iemand anders’

Liverpool won woensdagavond met maar liefst 5-1 van West Ham United in de kwartfinale van de EFL Cup. Desondanks toonde Jürgen Klopp zich na afloop ontevreden. De Duitse manager vond de sfeer op Anfield namelijk erg tegenvallen en hoopt dat de Liverpool-fans zaterdag in de topper tegen Arsenal beter hun best doen.

"Ik was niet bepaald gelukkig met de sfeer, met name achter mij op de tribune", deed Klopp na afloop zijn beklag op de persconferentie. "Ik vraag me dan echt af wat de mensen willen. Ondanks de vele wijzigingen waren we oppermachtig tegen West Ham. We misten ook nog eens heel veel kansen."

"Als ik vanavond toeschouwer was geweest, had ik echt op mijn tenen gestaan. Duizend procent zeker", ging de ontevreden Klopp verder met zijn betoog. "Misschien komt het door de wedstrijd tegen Manchester United en moeten we 'sorry' zeggen dat we in die wedstrijd geen grote uitslag hebben neergezet." Liverpool speelde zondag teleurstellend met 0-0 gelijk tegen de ploeg van Erik ten Hag.

Jurgen Klopp has just absolutely SLAMMED the atmosphere at Anfield ??



?? https://t.co/7b6olhQHPs pic.twitter.com/ymHV9kwSlU — Hayters TV (@HaytersTV) December 20, 2023

Klopp deed tijdens het perspraatje een oproep aan de aanhang van Liverpool. "We hebben Anfield zaterdag echt nodig. Arsenal zal optimaal voorbereid zijn, dus we hebben de supporters echt nodig. We hebben jullie vanaf de eerste seconde nodig."

"Of er in december te veel voetbal is in Engeland? Dat weet ik niet. Sorry in ieder geval, wij moeten die wedstrijden ook maar gewoon spelen. Maar als je als supporter niet in vorm bent, geef je kaartje dan aan iemand anders", aldus de teleurgestelde manager.

Liverpool won woensdagavond dus afgetekend van West Ham en staat derhalve in de halve finale van de EFL Cup. Cody Gakpo was een van de doelpuntenmakers bij the Reds, die dus ook meestrijden om de titel in de Premier League.

Het elftal van Klopp komt in december nog tweemaal in actie. Liverpool heeft deze maand dan in totaal acht duels afgewerkt. De tweede seizoenshelft begint op 1 januari met een thuiswedstrijd tegen Newcastle United.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties