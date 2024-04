Klopp komt terug op interview Hans Kraay jr na Ajax - Fortuna: ‘Verschrikkelijk’

Liverpool-manager Jürgen Klopp is teruggekomen op het veelbesproken interview dat Hans Kraay junior vorige maand hield met Ajacied Jordan Henderson. De verslaggever van ESPN stelde Henderson enkele directe vragen, waar de Engelsman zichtbaar niet van gediend was. Op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Atalanta op donderdag laat Klopp weten het een 'verschrikkelijk interview' te vinden.

Kraay interviewde Henderson op 10 maart, vlak nadat Ajax in eigen huis had geremiseerd met Fortuna Sittard (2-2). Kraay ging het interview direct met gestrekt been in, door Henderson te vragen of dat 'misschien wel Ajax' en Hendersons slechtste prestatie van het seizoen was'. Henderson antwoordde diplomatiek, maar zijn gezicht stond op onweer.

"Jij bent niet degene die Jordan Henderson heeft geïnterviewd toch?", vaagt Klopp op de persconferentie aan ESPN-verslaggever Milan van Dongen, die Klopp vroeg naar de ontwikkeling van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch. "Nee, dat was mijn collega", antwoordt Van Dongen. "Je collega? Is hij een vriend van je?", lacht Klopp. Van Dongen lijkt even niet zeker wat hij moet antwoorden. "Soort van, soort van. Ik zie hem soms."

Klopp geeft vervolgens zijn mening over het onderonsje tussen Kraay junior en Henderson. "Wat een verschrikkelijk interview was dat. Ken jij iemand die het wel leuk vond?" Van Dongen geeft vervolgens aan dat hij met Kraay junior heeft gesproken. "En hij zei: 'Ik heb spijt van het interview ik was een beetje te hard.' En dat heeft hij ook op televisie gezegd."

Jürgen Klopp is geen fan van Hans Kraay jr. ???? "Ken jij iemand die het wel een leuk interview vindt?" — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2024

Klopp lijkt enigszins verbaasd te zijn dat Kraay op televisie heeft aangegeven dat het interview te hard was. "Heeft hij dat gedaan? Wow. Ik aanvaard die excuses namens Hendo." Het interview ging vrijwel direct viraal in Engeland. Op sociale media loofde de één de Nederlandse directheid van Kraay junior, de ander vond het te ver gaan.

Van Dongen komt later op de persconferentie terug op het veelbesproken interview tussen Kraay junior en Henderson. "Vind je Nederlanders te direct?" Klopp kan weinig met die vraag. "Wil je dat ik als Duitser iets zeg over Nederlanders in het algemeen? Mijn assistent-trainer Pepijn Lijnders, een van de beste coaches die ik ooit heb ontmoet, is Nederlands."

"Mijn keeperstrainer, John Achterberg, waar ik gek op ben, is Nederlands. Dus ik heb geen probleem met Nederlanders, nooit gehad en zal ik nooit hebben. Ik vond het interview alleen niet goed. Dat is alles."

?? Hans ging deze week weer eens viraal! Ditmaal in... Engeland! ?????????????? — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2024

