Jürgen Klopp kan na vertrek bij Liverpool beginnen aan bijzondere klus als bondscoach

Jürgen Klopp moet de nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten worden, zo meldt The Independent donderdag. De 57-jarige Duitser wordt gezien als de ideale opvolger van Gregg Berhalter (50), die is ontslagen na een teleurstellend verlopen Copa América in eigen land. Klopp moet Team USA, als een van de gastlanden, naar een beter WK loodsen in 2026.

De Verenigde Staten moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach, zo werd deze week duidelijk. De USSF – de voetbalbond van het land – heeft Berhalter namelijk ontslagen na de dramatisch verlopen Copa América, waarbij Team USA al na de groepsfase naar huis moest.

Berhalter stond zo'n elf maanden aan het roer, na eerder al vier jaar de leiding te hebben gehad over het nationale team van de VS. In maart legde de oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en SC Cambuur nog beslag op de CONCACAF Nations League-titel. De eerste contacten met zijn mogelijke opvolger zouden inmiddels al zijn gelegd.

Volgens de digitale krant The Independent, doorgaans een betrouwbare bron, is Klopp benaderd voor het bondscoachschap bij de Verenigde Staten. De Duitse oefenmeester vertrok onlangs na negen jaar bij Liverpool.

Hoewel Klopp heeft aangegeven rust te willen pakken na zijn vertrek uit Engeland, denkt de Amerikaanse voetbalbond hem te kunnen overtuigen. Oud-doelman Tim Howard, die 121 keer onder de lat stond namens de Verenigde Staten, zou daarbij willen helpen. Dat zegt hij in gesprek met de Daily Mail.

“Als ik de leiding had, zou ik naar Spanje vliegen en Jürgen Klopp een bezoekje brengen. Ik denk dat ik hem zou kunnen overtuigen om de baan bij de Amerikaanse bond aan te nemen”, aldus Howard.

Het is onbekend of Klopp het ziet zitten om bondscoach te worden. Tot dusver was het Liverpool-icoon enkel werkzaam in de rol van manager/hoofdtrainer. Voor zijn tijd in Engeland zwaaide Klopp de scepter bij FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund.

