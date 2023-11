Klopp is zwaar geïrriteerd: ‘Wie heeft deze plek in godsnaam uitgekozen!? Wauw!’

Donderdag, 9 november 2023 om 22:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

Jürgen Klopp steekt zijn frustraties na de nederlaag in de Europa League tegen Toulouse (3-2) niet onder stoelen of banken. De manager van Liverpool is op de persconferentie absoluut niet te spreken over de perszaal in het oude Stadium Municipal.

Terwijl Klopp aan het woord is, klinkt in de perszaal door de muren heen het luide gejuich en gejoel van de Toulouse-supporters. Het irriteert de Duitser zichtbaar. "Wie heeft in godsnaam bedacht om de persconferentie op deze plek te doen? Dat is een heel interessante vraag. Wauw!", klinkt het gefrustreerd. Klopp valt stil en ondergaat het gejuich vervolgens hoofdschuddend.

Jürgen Klopp was not happy with the location of his post-match press conference following the loss to Toulouse... Toulouse fans heard singing and playing drums from the room. ?????? (@thisisanfield) pic.twitter.com/nptaSiTLx1 — EuroFoot (@eurofootcom) November 9, 2023

Mede door een doelpunt van Thijs Dallinga ging Liverpool onderuit in Toulouse. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch ontbraken overigens bij the Reds door fysiek ongemak. "Het was een verdiende nederlaag", aldus Klopp.

"Toulouse won vrijwel alle beslissende duels. Er zijn te veel situaties waarin we de bal hadden moeten winnen, maar dat hebben we niet gedaan. Dan is de nederlaag terecht."

Ook de tegendoelpunten waren volgens Klopp te voorkomen. "We gaven minimaal twee keer de bal gemakkelijk weg." Dat was bijvoorbeeld het geval bij de 1-0 van Aron Dønnum, een doelpunt dat ontstond door knullig balverlies van Konstantinos Tsimikas.

"Als je drie doelpunten tegenkrijgt, moet je veel doelpunten maken om toch te winnen. We pakten nog bijna een punt." Liverpool zag in de tiende minuut van de blessuretijd in de tweede helft een goal van Jarell Quansah worden afgekeurd vanwege hands van Alexis Mac Allister.

"Die goal zou de wedstrijd niet beter hebben gemaakt, maar het zou beter hebben gevoeld op de ranglijst." Liverpool blijft wel bovenaan in Groep E met negen punten. Runner-up Toulouse volgt daarachter met zeven verzamelde punten. Union Sint-Gillis (vier punten) en LASK (drie punten) staan daar nog onder.