Klopp furieus: ‘Het is een grap, maar als ik iets zeg, klaag ik weer te veel’

Zaterdag, 16 september 2023 om 09:40 • Bart DHanis • Laatste update: 11:00

Jürgen Klopp is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het speelschema van zijn ploeg. De manager van Liverpool liet op de persconferentie voorafgaand aan het Premier League-duel met Wolverhampton Wanderers zijn onvrede blijken over de aanvangstijd van zijn club. Liverpool trapt zaterdag om 12:30 uur Engelse tijd af en Klopp vindt het oneerlijk dat zijn ploeg wéér op het vroege duel wordt gezet.

“Tot maart hebben we vier interlandbreaks. Wij spelen na twee van die vier meteen om 12:30 uur op zaterdag. Andere clubs hebben dat niet”, begint Klopp zijn betoog. “Alexis Mac Allister speelde nog geen dertig uur geleden in Bolivia. Het is gewoon niet genoeg hersteltijd na een interlandperiode. Maar ja, als ik er iets over zeg dan gaat de hele wereld weer roepen dat ik te veel klaag. Het is gewoon een grote grap. Sommige jongens uit Zuid-Amerika heb ik nog niet eens gezien en we spelen over 24 uur.”

Klopp legt de schuld van de vroege aftraptijd bij de uitzenders van de Premier League-wedstrijden. Volgens The Athletic worden grote clubs vaak op de 12:30 uur-wedstrijd gezet, omdat het dan prime time is voor Aziatische landen, waar veel fans ook naar de Premier League willen kijken. “Er verandert helemaal niks. De tv-kanalen geven er geen … om, dus waarom zullen we het er überhaupt over hebben?”

Er lijkt voor Liverpool dan ook een vloek te rusten op de vroege aftrap, zo zocht The Athletic uit. Afgelopen seizoen trapten the Reds zes keer als eerste af op zaterdag en de club won geen een van die zes duels. De manschappen van Klopp behaalden slechts zes punten uit de mogelijke achttien tegen op papier niet de moeilijkste tegenstanders. Liverpool speelde gelijk tegen Fulham, Everton en Chelsea. De club verloor van Manchester City, Nottingham Forest en Bournemouth.