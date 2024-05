Klopp flikt in laatste persconferentie als Liverpool-coach nog één geinig trucje

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jürgen Klopp, die in zijn laatste persconferentie aangaf het Engelse journaille misschien tóch wel te gaan missen.

Klopp nam gisteren op emotionele afscheid van de Liverpool-supporters op Anfield, zong nog even zijn opvolger Arne Slot toe, en haastte zich toen naar binnen voor zijn laatste persconferentie als hoofdtrainer van the Reds.

???Will Jürgen Klopp miss the media?



Never change Kloppo! ???? pic.twitter.com/iuaRAXe5Ev — DW Sports (@dw_sports) May 20, 2024

Daar nam de Duitse oefenmeester toch even de tijd om gedag te zeggen tegen het Engelse journaille. En Klopp zou Klopp niet zijn, als hij niet even de draak zou steken met de pers. Voor zijn eigen herinnering legde hij het moment even vast.

Voor de laatste keer sprak hij daar, in een zaaltje onder de tribunes, de journalisten toe. Of hij ze gaat missen? Wie weet, lacht Klopp. Hij deelde een foto vanuit zijn perspectief op zijn Instagramkanaal.

Vanuit het perspectief van Jürgen Klopp bezien.

