Kloof met Premier League wordt plots groter: nieuwe tv-deal levert miljarden op

4 december 2023

De Premier League gaat 7,8 miljard euro aan tv-gelden opstrijken, zo wordt maandag bekend via de officiële kanalen van de competitie. De rechten van de wedstrijden zijn voor het recordbedrag verkocht aan Sky Sports en TNT Sports voor de periode 2025/26-2028/29. Onlangs bereikte de Eredivisie een akkoord met ESPN over een vijfjarige deal, waarmee circa 675 miljoen euro gemoeid is.

Vier van de vijf pakketten met wedstrijden gaan naar Sky Sports, dat minimaal 215 Premier League-duels per seizoen zal gaan uitzenden. Een pakket is voor TNT Sports, dat de rechten krijgt van 52 ontmoetingen per voetbaljaargang.

Volgens de berichtgeving is Premier League-deal het grootste akkoord ooit voor sportrechten in het Verenigd Koninkrijk. De huidige overeenkomst, die doorloopt tot medio 2025, levert de Britse clubs 5 miljard euro aan tv-gelden op.

De rechten van Match of the Day zullen in handen blijven van de BBC. Ook na ingang van het nieuwe contract zal de nieuwszender eigenaar zijn van de show met hoogtepunten en samenvattingen uit van de wedstrijden uit de topcompetitie.

Vanaf het seizoen 2025/26 zullen voor het eerst alle wedstrijden uitgezonden worden die niet om 16:00 uur op zaterdagen beginnen. Daarnaast zullen er meer midweekse wedstrijden komen die tegelijkertijd te bekijken zijn via diverse zenders.

Met de deal wordt de uitstraling van de Premier League als meest succesvolle nationale voetbalcompetitie gevoed, zo luidt de berichtgeving. Ter illustratie: het nieuwe akkoord is twee keer zoveel waard als de tv-rechtendeal in de Serie A.

Richard Masters, hoofd van de Premier League, laat weten zeer tevreden te zijn met de nieuwe overeenkomst. “Als langdurige en gewaardeerde partners staan Sky Sports en TNT Sports bekend om het consistent leveren van verslaggeving en programmering van wereldklasse."

"We hebben de afgelopen seizoenen een recordaantal bezoekers en bezoekersaantallen gehad, en we weten dat hun voortdurende innovatie ervoor zal zorgen dat meer mensen naar de Premier League gaan kijken en volgen", aldus Masters.