Kleine opening voor terugkeer van Messi: ‘Barcelona krijgt onze volle steun’

Woensdag, 19 april 2023 om 18:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:13

Barcelona is onder de huidige omstandigheden niet in staat om Lionel Messi terug te halen, zo bevestigt Javier Tebas. De voorzitter van LaLiga ligt vaak openlijk in de clinch met Barça-preses Joan Laporta, maar spreekt nu zijn steun uit aan de Catalaanse club. "Ik hoop dat het lukt, want ik vind Messi de beste speler ter wereld", aldus Tebas.

Barça onderzoekt de mogelijkheden om Messi transfervrij terug te halen van Paris Saint-Germain, maar verkeert in financiële problemen. De Spaanse grootmacht moet maar liefst 200 miljoen euro bezuinigen om de komst van Messi mogelijk te maken. Alleen op die manier voldoet Barcelona aan de Spaanse Financial Fair Play-reglementen en kunnen er nieuwe spelers worden geregistreerd. "Op dit moment is Messi onhaalbaar voor Barcelona, maar er is nog tijd. We zullen Barcelona ondersteunen waar mogelijk", aldus Tebas.

"We wachten op een plan van Barcelona", aldus de voorzitter van LaLiga. "De club heeft andere spelers die geregistreerd moeten worden, maar ze kunnen ook spelers verkopen." Eerder meldde AS dat Ansu Fati en Ferran Torres bovenaan de lijst zouden staan van spelers die mogen vertrekken. "En er speelt ook nog de kwestie rond Gavi", memoreert Tebas. Het nieuwe contract van de middenvelder werd juridisch ongeldig verklaard, waardoor de jongeling transfervrij dreigt te vertrekken. Barça probeert uit alle macht alsnog te verlengen met Gavi.

Al met al is de situatie bepaald niet optimaal voor Barcelona om Messi terug te laten keren. Toch geeft de club de hoop nog niet op. "Barcelona zal hopelijk de nodige stappen ondernemen om in financieel opzicht de controle terug te krijgen. We kunnen de regels rond Financial Fair Play niet versoepelen, niet op korte termijn. Maar ik hoop dat het lukt om Messi alsnog terug te halen, want ik ben groot fan van hem."