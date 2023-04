Klaassen wordt aangepakt door Vissers: ‘Nee, niet waar. Hier, ik laat je zien’

Het soms vervelende gedrag van enkele spelers tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV is ook onderwerp van gesprek op de persconferentie na afloop. Journalist Willem Vissers ergerde zich op de tribune van de Kuip vooral aan het feit dat er door sommigen erg overdreven werd gereageerd na overtredingen. Davy Klaassen hoort het relaas van Vissers aan en geeft dan zijn versie van het verhaal.

"Kun je mij uitleggen wie daarmee begonnen is: dat op de grond slaan alsof je been eraf ligt. En wie gaat er weer mee stoppen? Want daarna staat iedereen gewoon weer op. Het is echt niet meer te harden. Jullie doen het bijna allemaal en het is niet meer vol te harden", concludeert Vissers op de aansluitende persconferentie. "We gaan niet op de grond liggen omdat het geen pijn doet, Willem", countert Klaassen direct. "Jullie bekijken dat allemaal in slow motion." Vissers haakt daar op in. "Er staat geen camera en ik zie niks in slow motion. Ik zie alleen maar live beelden voor me op de tribune. Ik zie jongens op de grond liggen die aftikken zoals bij judo. Die tien, twintig keer op de grond slaan, en vervolgens gewoon weer opstaan. En dat is gewoon niet meer te harden."

"Nee, maar in het begin doet dat toch gewoon pijn? Het is toch niet voor Jan Lul dat ik op de grond ga liggen?", kaatst Klaassen de bal richting Vissers. "Ik snap wel je vraag en waar je een beetje heen wil." De voetbalvolger wil van de Ajax-middenvelder precies horen wat hij dan zou bedoelen. "Dat je vind dat we ons aanstellen, of weet ik veel wat. Maar dat is niet altijd zo. Het doet pijn en je schrikt ook soms gewoon. Want soms gaat het best hard. Ik laat je zo wel die wond effe zien", aldus Klaassen met enig cynisme in zijn stem." Op de beelden van ESPN is te zien dat Klaassen de wond daadwerkelijk aan Vissers laat zien, al wordt dat niet zichtbaar voor de kijker. De Ajacied loopt vervolgens langs de journalist, zegt nog iets onverstaanbaars en verlaat dan de perszaal.

Van der Vaart

Rafael van der Vaart opent zondagavond in Studio Sport de aanval op Klaassen. "Hij is voor mij de allerleukste en liefste jongen die er is. Maar die gedraagt zich als een idioot op dit moment", aldus de voormalig Ajacied. "Overal is hij bij betrokken, dat ik denk: ga nou lekker je doelpuntjes maken, dan help je je team veel meer. Hij staat overal bij om iemand een duw te geven. Als we iedereen in het stadion vragen om zich te gedragen, doe het dan op het veld ook."