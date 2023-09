Klaassen rondt droomtransfer af en laat Ajax voor de tweede keer achter zich

Davy Klaassen is officieel speler van Internazionale, zo maakt transfermarktexpert Fabrizio Romano bekend op X. De dertigjarige middenvelder komt transfervrij over en zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2025. Met de transfer naar Inter komt er zo een einde aan zijn tweede dienstverband bij Ajax.

De transfer van Klaassen is met een sneltreinvaart tot stand gekomen. Na afloop van het Europa League-play-off-duel met Ludogorets (0-1 verlies) werd de aanvallend ingestelde middenvelder gevraagd naar de Italiaanse interesse. Uit zijn reactie bleek dat er toen nog niets concreets op tafel lag. “Ik ben ook nog niet echt met clubs in gesprek. Het is lastig, want je leest veel en er gaan veel geruchten rond. Ook bij Ajax. Kijk, ik ga niet weg ‘om het weggaan’, want Ajax is gewoon mijn club. Het blijft een afweging.”

Klaassen de deur in Amsterdam nu dus toch achter zich dichttrekken. De 41-voudig international van Oranje zag de afgelopen weken de concurrentie op het Amsterdamse middenveld alleen maar toenemen. Met de komst van Branco van den Boomen, Chuba Akpom, Georges Mikautadze haalde directeur voetbalzaken een hoop spelers binnen die op de plek van Klaassen kunnen spelen. Ook heeft Maurice Steijn de beschikking over Steven Berghuis en talent Gabriël Misehouy, die ook allebei op de nummer 10-positie kunnen acteren.

Klaassen kwam op zijn elfde in de jeugdopleiding van Ajax terecht en maakte in 2011 zijn debuut in de hoofdmacht. Via Everton en Werder Bremen keerde hij drie jaar geleden terug bij zijn jeugdliefde. De middenvelder ging het seizoen 2021/22 van start als aanvallende middenvelder, maar kreeg al snel concurrentie van Steven Berghuis. Doordat Erik ten Hag veelal de voorkeur gaf aan Berghuis, moest Klaassen genoegen nemen met een rol als invaller.

Ook bij de start van het afgelopen seizoen kon Klaassen niet altijd op een basisplaats rekenen onder Alfred Schreuder. De inmiddels vertrokken Barnevelder gaf de voorkeur aan andere spelers en hield Mister 1-0 veelvuldig op de bank. Nu blijkt dat ook onder Maurice Steijn geen prominente rol is weggelegd voor Klaassen, kiest de Oranje-international eieren voor zijn geld. Bij Inter gaat hij een contract tekenen voor twee seizoenen.

Verdeeld over twee periodes kwam Klaassen in totaal tot 321 wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij 93 keer wist te scoren en 50 keer aangever was. De driekwartier tegen Ludogorets - Klaassen kwam halverwege het Europa League-duel binnen de lijnen voor Branco van den Boomen - is het laatste kunststukje geweest van de middenvelder in het shirt van zijn geliefde club. Vijf keer won Klaassen de landstitel met Ajax.