Klaassen onthult wat hij voor haartransplantatie betaalde: ‘Ik was duur uit’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 10:28 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:28

Davy Klaassen heeft in de Cor Potcast voor het eerst publiekelijk gereageerd op de haartransplantatie die hij een aantal maanden geleden heeft laten doen. Eerder deze maand dook er op X een foto op van de middenvelder, waarop te zien was dat Klaassen een vollere bos haar heeft dan men van hem gewend was.

"Deze week was er een foto voorbijgekomen van mijn haar, volgens mij bij Internazionale", begint de ex-Ajacied in de podcast van Bart Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert. "Toen kreeg ik echt veel berichten."

"Ik heb het al 4,5 maand geleden laten doen, maar nu ziet iedereen het", vertelt Klaasen. "Nu begin je echt een beetje te zien dat het gaat groeien. Eerst krijg je een fase dat het uitvalt, maar nu wordt het een echte coup."

De Inter-aanwinst laat weten zijn haartransplantatie in Nederland te hebben ondergaan, terwijl zulke operaties ook vaak in Turkije gedaan worden. Achteraf bleek dat een dure keuze te zijn geweest.

"Je betaalt per haartje", legt Klaassen uit. "Ik was duur uit, haha. Ik heb het in Nederland laten doen, dat is wel iets duurder. In Istanbul kan je het voor vijftig cent per haarzakje doen. Bij mij was dat twee euro per haarzakje."

Ajax

Het gaat in de podcast ook over het afscheid van de middenvelder bij Ajax. Klaassen vertrok afgelopen zomer uit Amsterdam, nadat hij ogenschijnlijk niet in de plannen voorkwam van de inmiddels eveneens vertrokken Maurice Steijn. "Ajax sloeg op dat moment een andere weg in", legt de 41-voudig international uit. "Dat was de reden voor mij om ook een andere weg in te slaan. Het blijft je club en het liefst wil je helpen, maar ik had het gevoel dat ik niets meer kon betekenen."

De meeste Ajacieden worden kaal van de stress om Ajax, maar Davy heeft het tegenovergestelde pic.twitter.com/JQMQoKPMI3 — Riemer (@ibrariemovic) October 21, 2023

Sinds zijn vertrek gaat het allerminst beter met de club. Mister 1-0 ziet het huidige Ajax met lede ogen aan, zo vertelt hij. "Ondanks dat ik daar weg ben vind ik het heel erg jammer dat het bijna niet meer over voetbal gaat."

Klaassen gaat daarnaast ook nog in op het incident met een aansteker, tijdens De Klassieker in april van dit jaar. "Er was een opstootje met Dusan Tadic en Orkun Kökçü. Ik ging er eigenlijk heen om te sussen, maar toen kwam die aansteker precies op mijn hoofd. Nu met mijn haar was die aansteker waarschijnlijk afgeketst", grapt Klaassen.