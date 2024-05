KKD Elftal van de Week: Kampioen Willem II levert één speler af

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Het is het laatste Elftal van de Week van het seizoen 2023/24.

Het doel wordt deze week weer eens verdedigd door Romain Matthys. De sluitpost van MVV Maastricht kende persoonlijk gezien een alleraardigst seizoen. Zo is hij de doelman die in deze jaargang de meeste reddingen wist te verrichten (155). Afgelopen weekend was hij opnieuw belangrijk voor zijn ploeg. In het thuisduel met VVV-Venlo hield Matthys voor de achtste keer dit seizoen de nul en wist hij tevens een zwak ingeschoten strafschop van Michail Kosidis te keren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

MVV stond op dat moment al met 2-0 voor en aan die uitslag kwam geen verandering meer. Het bleek echter niet voldoende voor de Sterrendragers om de play-offs voor promotie te bereiken, daar concurrenten NAC Breda en FC Emmen ook deden wat ze moesten doen.

Uitgelicht

Mohamed Nassoh stond tot voor kort niet te boek als makkelijk scorende middenvelder, maar met die beeldvorming heeft de controleur van Jong PSV de afgelopen periode korte metten gemaakt. In het met 2-3 gewonnen uitduel met ADO Den Haag kwam Nassoh voor het tweede KKD-duel op rij tot twee doelpunten. Hetgeen er voor zorgt dat hij in de laatste vijf wedstrijden zeven keer trefzeker was. Daarmee is hij de topscorer van de vierde periode geworden.

Het was het laatste wapenfeit voor Nassoh in Eindhovense dienst, daar de 21-jarige middenvelder in de zomer transfervrij naar Sparta Rotterdam trekt. Dit seizoen kwam de middenvelder vaker tot scoren (10 keer) dan in zijn vorige drie seizoenen bij elkaar (9 keer).

Naast Nassoh op het middenveld staat Joey Sleegers geposteerd, uitkomend voor stadgenoot FC Eindhoven. Afgelopen vrijdag was de aanvallende middenvelder belangrijk met het openingsdoelpunt in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Den Bosch.

Door zijn ijver en creativiteit was de voormalig Feyenoorder betrokken bij negen doelpogingen tegen de Bosschenaren (4 schoten, 5 gecreëerd). Dat was meer dan iedere andere speler in het Jan Louwers Stadion.

Het middenveld wordt gecompleteerd door Ringo Meerveld. De spelmaker van Willem II hielp zijn ploeg met een doelpunt in de 93ste minuut naar een 3-2 overwinning op Telstar. Door zijn treffer kwam er nog extra cachet aan het kampioenschap van Willem II, dat zo na twee seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie terugkeert naar de Eredivisie.

Meerveld was de spil op het middenveld met de meeste balveroveringen diep op de vijandelijke helft (3) en gaf in dit gedeelte van het veld tevens de meeste passes van alle spelers op het veld (30).

Het volledige Elftal van de Week

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen