Kippenvel: volop emotie bij familie Kökçü op het podium van gala-uitreiking

Maandag, 4 september 2023 om 22:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:52

Orkun Kökçü is maandagavond uitgeroepen tot Speler van het Jaar op de Eredivisie Awards. De 22-jarige middenvelder beleefde vorig seizoen een topjaar met ‘zijn’ Feyenoord en pakte met de Rotterdammers de eerste landstitel sinds 2017. Kökçü kreeg de award uitgereikt van zijn vader en moeder en dat leverde prachtige en emotionele beelden op.

Direct nadat bekend werd dat Kökçü er met de prijs vandoor ging, werd er een filmpje gestart waarin werd teruggeblikt op zijn hoogte- en dieptepunten van het afgelopen seizoen. De ex-aanvoerder van Feyenoord wordt emotioneel als hij de beelden ziet. “Steeds als ik dat hele traject opnieuw moet afspelen in m’n hoofd, dan raak ik wel een beetje emotioneel”, zegt Kökçü, terwijl hij tegen de tranen vecht.

Orkun Kökçü wordt emotioneel bij een compilatie van zijn laatste seizoen bij Feyenoord. ???? — ESPN NL (@ESPNnl) September 4, 2023

“Ik heb nachten gehad waarin ik twee of drie uurtjes sliep”, legt de Turks international uit. "Ik kreeg een bepaalde drinkshake en daar begon mijn hart sneller van te kloppen”, vertelt Kökçü over zijn slaapproblemen. “Op dat moment kreeg ik het gevoel dat dat een van mijn laatste momenten zou zijn. Daarna heb ik me meer verdiept in mijn geloof. Dat geeft me rust.” De rechtspoot is samen met Mo Taabouni eind vorig jaar in Mekka geweest. “Die tocht heeft me heel veel rust gegeven, eigenlijk.”

Jan Joost van Gangelen roept vervolgens de vader en moeder van Kökçü naar voren, die de prijs uitreiken aan hun zoon. “Het is een heel mooi moment”, zegt zijn vader. “Ik bedank jullie voor deze waardevolle avond en uitreiking. Ik ben ook een beetje emotioneel.” Halis, de vader van Kökçü, gaat vervolgens in op het afgelopen seizoen en de slaapproblemen van zijn zoon. “Het was een heel lang traject. Soms samen lachen en samen huilen. We hebben een paar moeilijke momenten gehad. Maar we steunden en vertrouwden hem altijd.”

Ook Sibel, de moeder van Kökçü, spreekt mooie woorden over haar zoon. “Ik heb Orkun dag en nacht gesteund tijdens de moeilijke momenten die hij gehad heeft. Ik ben er altijd bij geweest. Ik zal altijd achter hem staan. We zijn als familie door de moeilijke tijden heen gekomen. We zijn een hechte familie”, zegt Sibel, voordat ze Kökçü in tranen omhelst. Halis roept vervolgens Arne Slot op het podium. De trainer van Feyenoord vertelt dat hij ook emotioneel is.

“Ik kan vrij moeilijk emotie bij andere mensen zien, want daar word ik zelf ook emotioneel van”, aldus de trainer. “Als je met Orkun hebt gewerkt en het hele proces hebt meegemaakt... Orkun heeft een geweldige ontwikkeling als speler doorgemaakt, maar vooral als mens. Dat heb ik zijn ouders ook al eens verteld, dat ze daar het meest trots op kunnen zijn.” Kökçü krijgt de prijs voor beste speler van het afgelopen seizoen vervolgens uitgereikt door zijn vader en spreekt dan zelf het publiek toe. “Ik ben hartstikke blij en trots dat ik deze prijs heb mogen winnen. Verschillende fantastische spelers uit de Eredivisie maakten ook kans op deze prijs, maar ik ben blij om dit (de prijs, red.) als ‘stempel’ op afgelopen seizoen te kunnen zetten. Het zal altijd een speciaal plekje hebben in mijn geheugen.”