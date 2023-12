Kink in de kabel? Dit megasalaris van V/d Beek kan Frankfurt niet betalen

Het is nog maar zeer de vraag of Donny van de Beek deze winter de overstap maakt van Manchester United naar Eintracht Frankfurt. De Duitsers zien de middenvelder graag op huurbasis komen, maar hikken aan tegen het enorme salaris. Van de Beek strijkt bij United zeven miljoen euro per jaar op, een bedrag dat Frankfurt niet kan betalen.

Het is niet de vraag of, maar wanneer Van de Beek vertrek bij United. Onlangs werd bekend dat manager Erik ten Hag geen rol voor zijn landgenoot ziet weggelegd na de winter, wat maakt dat hij mag vertrekken van Old Trafford.

Eintracht Frankfurt hoopt te profiteren van de uitzichtloze situatie van de Nederlander en ziet Van de Beek graag op huurbasis naar Duitsland komen. De exorbitante salariseisen zouden echter een lelijk struikelblok kunnen vormen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

BILD-verslaggever Christian Falk weet namelijk te melden dat Van de Beek bij United een jaarsalaris opstrijkt van zeven miljoen euro. Dat bedrag kan Frankfurt niet betalen. Beide clubs zijn nu in onderhandeling om dichter bij elkaar te komen.

De laatste keer dat Van de Beek in actie kwam in een officiële wedstrijd namens United was op 30 september in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. De middenvelder werd toen een paar minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht door Ten Hag.

De voormalig Ajacied staat sinds medio 2020 onder contract bij United, maar een vaste basisplaats wist hij nooit te veroveren. In januari van vorig jaar volgde al eens een uitleenperiode bij Everton, maar ook in Liverpool wilde het niet vlotten voor Van de Beek.

Frankfurt bezet momenteel de zevende plek in de Bundesliga, maar steekt niet in zijn beste vorm. Van de afgelopen zes wedstrijden werd alleen gewonnen van Bayern München (5-1). In de strijd om de DFB-Pokal werd een beschamende nederlaag geleden tegen SV Saarbrücken (2-0).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties