Coman verlaat trainingskamp Frankrijk per direct en reist af naar Zweden

Bayern München-aanvaller Kingsley Coman heeft het trainingskamp van les Bleus in Duitsland tijdelijk verlaten, zo bevestigt de Franse voetbalbond aan RMC Sport. De 28-jarige snelheidsmaniak reist af naar Zweden, waar zijn partner Sabrina gaat bevallen van hun tweede kind samen.

Frankrijk plaatste zich maandagavond ten koste van België (1-0 winst) voor de kwartfinales van EURO 2024. Coman bleef gedurende de achtste finale de volledige wedstrijd op de bank zitten. Vlak voor tijd bepaalde een eigen doelpunt van Jan Vertonghen de score in het voordeel van de Fransen.

Coman is inmiddels vertrokken uit Duitsland, zo meldt ook L'Équipe. De Fransman wordt voor de vierde keer vader. Twee kinderen daarvan kreeg hij met zijn huidige partner Sabrina. Na drie meisjes gaat Coman op korte termijn een jongen verwelkomen in zijn gezin.

Het is niet de eerste keer dat Coman een deel van een eindtoernooi moet missen vanwege de geboorte van zijn kind. Tijdens EURO 2020, dat vanwege het coronavirus plaatsvond in 2021, miste Coman het tweede groepsduel met Hongarije (1-1). Vervolgens keerde hij terug, maar werd Frankrijk al in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland na strafschoppen.

Het is nog niet zeker of Coman vrijdagavond aanwezig zal zijn bij de kwartfinale van Frankrijk tegen Portugal. Dat duel staat om 21:00 uur op de planning. Coman kwam dit EK pas een kwartier in actie, tijdens de 0-0 remise met Nederland.

Coman speelde tot dusver 57 interlands namens Frankrijk, waarin de rechtspoot goed was voor 8 doelpunten en 5 assists. De Parijzenaar mag zich geen wereldkampioen noemen, daar hij niet werd opgeroepen in 2018 toen Frankrijk beslag legde op het WK in Rusland.

