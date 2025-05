'Kinderachtige' Nijhuis opnieuw gekraakt: 'Maakt er weer een leuke Bas-show van'

De spelers van FC Den Bosch zijn niet blij met Bas Nijhuis. Na afloop van het uitduel met Telstar (2-1 nederlaag) in de Keuken Kampioen Play-offs uit verdediger Teun van Grunsven zijn frustratie.

In gesprek met verslaggever Kalum van Oudheusden van Voetbal International zoomt Van Grunsven in op de rol van Nijhuis. De Brabander is van mening dat strafschop die Telstar kreeg om de 1-1 te maken onterecht was.

“Ik zag wel dat de bal op zijn hand kwam, dus daarover geen twijfel. Maar voor mijn gevoel wordt mijn teamgenoot omver getrokken, waardoor hij uit balans is en zo hangt. Daardoor kwam die bal op zijn hand... Eigenlijk is de eerste overtreding dan andersom”, oordeelt Van Grunsven.

In de blessuretijd van de eerste helft van de verlenging zorgde Nijhuis opnieuw voor verbazing. Den Bosch wilde nog een vrije trap nemen, maar de arbiter blies plotseling op zijn fluitje.

Van Grunsven vindt dat ‘super kinderachtig’. “Volgens mij was er nog vijftien seconden te spelen, maar hij maakte er weer een leuke Bas-show van.”

“Dat is nadelig voor ons. In de tweede helft van de verlenging kregen we maar drie minuten extra tijd. Dat verbaasde mij ook. Je probeert die jongens nog op te laden, maar we hadden al een grote klap gekregen”, besluit Van Grunsven

Van Grunsven keurt het gedrag van de supporters na afloop af. “Het is jammer dat het seizoen zo moet eindigen.. Ik ben benieuwd wat voor straf we hiervoor gaan krijgen. Het is niet positief.”