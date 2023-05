‘Kind van PSV’ hoopt op 22ste nog altijd op doorbraak: ‘Doel voor lange termijn’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 19:35 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:39

Yorbe Vertessen heeft het naar zijn zin bij Union Saint-Gilloise. Dat vertelt de 22-jarige PSV-huurling aan het Eindhovens Dagblad. Met Union is Vertessen verwikkeld in de spannende Belgische titelstrijd. Na dit seizoen, als zijn huurperiode erop zit, verwacht de Belg weer terug te keren bij PSV. Daar hoopt hij in de toekomst nog altijd door te breken.

“PSV is een schitterende club, waar ik bijna mijn hele leven mocht verblijven”, begint Vertessen, die tot januari meer dan dertien jaar in Eindhoven actief was. “Toch was het na al die jaren goed om eens buiten te kijken. Bij PSV had ik het absoluut naar mijn zin en ik spreek nog veel mensen uit de begeleidende staf, maar helaas speelde ik niet altijd in de basis.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Union heeft Vertessen die basisplaats vaker: tot dusver stond hij negen keer in de basis bij de club uit Brussel. “Bij Union heb ik vanaf het begin meer aan de aftrap gestaan en daardoor is mijn spel verbeterd. Uiteindelijk is het voor de lange termijn nog altijd mijn hoofddoel om bij PSV door te breken, alleen ben ik nu met mijn huidige club verwikkeld in een enorm belangrijke race. Wij kunnen net als Genk en Antwerp kampioen worden en daar steek ik alle energie in.”

Namens PSV stond Vertessen dit seizoen slechts drie keer in de basis. Toch neemt hij trainer Ruud van Nistelrooij niks kwalijk. “Hij is een fideel mens en een fijne trainer, waar ik me goed bij voelde. Als coach maakt hij de keuzes om een wedstrijd te winnen en dat doet hij naar eer en geweten. Als je er als speler dan een keer buiten valt, moet je dat accepteren en op de training terugvechten”, aldus de spits, die hoopt op een goed einde van het seizoen voor de Eindhovenaren. “Hopelijk kan PSV zich plaatsen voor de Champions League. Met Union hebben we ook de ambitie om in die competitie te gaan spelen.”