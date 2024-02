Kijkers verbaasd: gemiste penalty van Mbappé niet in beeld op Ziggo Sport

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond een nipte zege in de Ligue 1 geboekt. Kylian Mbappé miste al vroeg een strafschop tegen RC Strasbourg, maar was vervolgens alsnog belangrijk met een doelpunt en een assist: 1-2. PSG gaat met een voorsprong van negen punten aan kop in Frankrijk, al heeft naaste belager OGC Nice wel een duel minder gespeeld.

Bij PSG had Luis Enrique geen verrassingen in petto. Jongeling Bradley Barcola ontbrak vanwege een schorsing, terwijl Achraf Hakimi nog afwezig was door zijn verplichtingen met Marokko op de Afrika Cup. Luis Enrique kon door blessureleed ook geen beroep doen op Ousmane Dembélé.

Mbappé begon in de punt van de aanval en kreeg na zes minuten spelen de uitgelezen mogelijkheid om de Parijzenaren op voorsprong te schieten. Scheidsrechter Ruddy Buquet wees resoluut naar de stip, nadat Randal Kolo Muani in de zestien werd gevloerd door Lucas Perrin.

Mbappé ging achter de bal staan, maar faalde oog in oog met doelman Strasbourg-doelman Alaa Bellaarouch. Kijkers van Ziggo Sport konden de gemiste strafschop in eerste instantie niet zien doordat de Franse regie nog bezig was om de herhaling te tonen.

Later viel alsnog te zien hoe Bellaarouch de penalty van de Franse sterspeler knap wist te pareren. Strasbourg kroop door het oog van de naald, al deed PSG dat met twintig minuten op de klok ook toen Moïse Sahi Dion op de lat schoot.

????????, Kylian Mbappé faalt vanaf de stip! ?? De regie brengt het niet in beeld, maar zijn inzet wordt gestopt door de sluitpost van Strasbourg ??#ZiggoSport #Ligue1 #RCSAPSG pic.twitter.com/YGEmEg2Qf4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 2, 2024

Na ruim een half uur spelen was daar toch de voorsprong voor de bezoekers. Waar Bellaarouch Strasbourg eerder nog op de been hield met een knap gestopte strafschop, ging hij nu hopeloos in de fout. De doelman schoot na een slechte aanname tegen Marco Asensio aan, waarna Mbappé in een leeg doel kon binnenwerken: 0-1.

?????? ??????! Wat een blunder van Bellaarouch.. ?? En het cadeautje wordt dankbaar uitgepakt door Mbappé! ??#ZiggoSport #Ligue1 #RSCAPSG pic.twitter.com/PETXLQerYX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 2, 2024

Direct na rust wist PSG de marge op fraaie wijze te verdubbelen. Nadat de bal diep op eigen helft werd veroverd volgde er een razendsnelle counter. Mbappé gaf voor op Asensio, die de hoek voor het uitkiezen had: 0-2. Strasbourg kwam toch weer terug in de wedstrijd via Dilane Bakwa, die enkel nog zijn voet hoefde te zetten tegen een afgemeten voorzet van Ângelo: 1-2. Het bleek uiteindelijk niet voldoende voor een resultaat, want twee grote kansen op de gelijkmaker werden vervolgens door de thuisploeg om zeep geholpen.

