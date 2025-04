Kijkers en analisten zeggen allemaal hetzelfde over keeper Jari De Busser na bekerfinale AZ - Go Ahead Eagles

Jari De Busser heeft een onuitwisbare indruk gelaten op de kijkers van de TOTO KNVB bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. De doelman van Go Ahead keepte volgens velen ‘de wedstrijd van zijn leven’ en fans van alle topclubs in Nederland lijken de Belgische sluitpost graag bij hun club te willen zien. Ook de analisten van ESPN rond de bekerfinale zijn zeer lovend.

De Busser verrichtte in 120 minuten voetbal liefst acht reddingen. In de eerste helft stopte de keeper bovendien een strafschop van AZ-spits Troy Parrot, al mocht hij de penalty opnieuw nemen vanwege te vroeg inlopen van Mathis Suray. In de herkansing kwam De Busser er niet bij.

In de penaltyreeks stopte De Busser bovendien de derde én de vierde strafschop van AZ, die respectievelijk genomen werden door invallers Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo.

Dankzij die reddingen veroverde Go Ahead Eagles voor het eerst in de clubhistorie de TOTO KNVB Beker. Na 90 en 120 minuten was de stand 1-1, door benutte penalty’s van Troy Parrott en Mats Deijl. De treffer van laatstgenoemde viel pas in de negende minuut van de blessuretijd.

Kijkers van de wedstrijd en fans van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord zouden De Busser allemaal wel bij hun favoriete club willen zien, zo blijkt uit de vele reacties op X.

“De Busser mag na de wedstrijd wel in De Kuip blijven”, zo schrijft een supporter van Feyenoord. “PSV hoeft niet ver te zoeken voor de opvolger van Walter Benítez”, schrijft een ander. Ook Ajax-fans zijn zeer enthousiast.

De analytici van ESPN, Kenneth Perez, Karim El Ahmadi en Kees Kwakman, zien De Busser ook ‘de wedstrijd van zijn leven’ keepen. “Dit is niet normaal”, concluderen de oud-middenvelders.