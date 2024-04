‘Kijkcijferkanon’ Driessen slaat opnieuw toe: zó veel mensen keken maandag VI

De uitzending van Vandaag Inside van maandagavond met Valentijn Driessen heeft de hoogste lineaire kijkcijfers van dit jaar tot dusver gescoord, zo schrijft Tina Nijkamp op Instagram. Liefst 1.136.000 mensen schakelden maandagavond in en daarmee bemachtigde Vandaag Inside een plekje in de top drie van de avond.

Het populaire praatprogramma heeft het succes van maandagavond voor een deel te danken aan ‘kijkcijferkanon en nummer één-tafelgast’ Driessen, die volgens Nijkamp ‘sowieso nooit onder de miljoen kijkers scoort’. “Maar dit is wel extra hoog”, schrijft de kijkcijferexpert. “Wat ook helpt zijn de populaire barkruk-gasten Bas Nijhuis en Roxane Knetemann.”

De uitzending van maandagavond scoorde een marktaandeel van 23.9% in de doelgroep 25-54 jaar. Alleen het Journaal en Half Acht Nieuws werden maandagavond met respectievelijk 1.450.000 en 1.214.000 kijkers meer bekeken dan Vandaag Inside.

Mogelijk heeft de historische afgang van Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord (6-0) ook bijgedragen aan het succes van de talkshow.

Onlangs nog laagterecord voor Genee

De cijfers van maandagavond zullen ongetwijfeld met gejuich ontvangen worden door Wilfred Genee, die ruim twee weken geleden slechts 123.000 kijkers trok bij. Nijkamp sprak toen van een absoluut laagterecord voor de presentator.

Aangezien Veronica Offside die avond voor Vandaag Inside opgenomen werd, onthulde Genee dat hij tijdens de opnames een flinke discussie had gehad met tafelgast Clarence Seedorf, die niet zat te wachten op vragen over zijn verleden. Dat ‘lokkertje’ zorgde echter niet voor hogere kijkcijfers.

Sterker nog: de voetbaltalkshow werd op het nieuwe tijdstip nog slechter bekeken. Nijkamp sprak over een nieuwe ontwikkeling in de televisieloopbaan van Genee. “De kijkcijfers zijn natuurlijk wel heel erg schrikken voor Genee, die eigenlijk alleen maar miljoenencijfers gewend is met Vandaag Inside.”

