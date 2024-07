Kijk LALIGA: All Access thuis op de bank bij Van der Vaart of de broertjes De Boer!

De nieuwste Netflix-sportdocumentaire LALIGA: All Access is vanaf maandag 15 juli

beschikbaar in Nederland. Dé Spaanse sportdocumentaire over het afgelopen Spaanse

voetbalseizoen, met natuurlijk prominente rollen voor Daley Blind en Memphis Depay. De

serie gaat verder dan alleen de wedstrijden en resultaten: het biedt een diepgaand inkijkje in

de verhalen achter de competitie en belicht diverse belangrijke persoonlijke thema’s.

LALIGA is meer dan alleen voetbal. Het gaat over spanning, blijdschap, teleurstelling, het

gevoel op de tribunes en in de buitenwijken. Naast de spelers staan de gepassioneerde

supporters centraal. In deze unieke docuserie wordt stuntploeg Girona, dat voor het eerst in

de geschiedenis de Champions League bereikte, op de voet gevolgd. Daarnaast is er volop

aandacht voor levende legende Xavi als trainer van FC Barcelona en passeren ook grote

namen als Ivan Rakitic, Antoine Griezmann en Robert Lewandowski de revue.

Uitvoerend producent Alex Martinez Roig is bijzonder trots op de productie. "We kijken er

naar uit om de unieke verhalen uit de serie met de kijkers te delen. We belichten actuele

onderwerpen zoals mentale gezondheid, weerstand tegen de gevestigde orde,

leeftijdsdiscriminatie, doorzettingsvermogen, herstel na ernstige blessures... en dat alles met

een voetballer of coach in de hoofdrol. Het is voor ons belangrijk om de sporters op een

menselijke manier neer te zetten en de diversiteit van een grote competitie als LaLiga te

tonen.

Echte LALIGA-fans krijgen krijgen nu de unieke kans om als eerste de nieuwe serie te

bekijken tijdens een exclusieve viewing party thuis bij LALIGA-legendes Rafael van der

Vaart of Frank en Ronald de Boer. Deze drie voormalig profvoetballers hebben ruime

ervaring in de Spaanse competitie bij respectievelijk Real Madrid en FC Barcelona en

hebben LALIGA van binnenuit meegemaakt. Net zoals LALIGA: All Access zijn deuren

opent, doen deze legends dat ook. En jij kan erbij zijn!

Geef jezelf en vier vrienden nu op via LALIGAlegends.nl. Laat ons weten bij wie jij op de

bank wil Netflixen en wat je favoriete LALIGA-moment is. En wie weet halen we jullie op om

samen met Rafael of Frank & Ronald te genieten van legendarische voetbalverhalen en een

exclusieve aflevering van LALIGA All Access.

Dit artikel is in samenwerking met Netflix tot stand gekomen.

